Niterói: Abrasel diz que empresários se preocupam com os números coletados no levantamento.Reprodução

Publicado 17/12/2024 06:31

Niterói - Uma pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel Leste Fluminense) divulgou dados sobre a situação econômica da alimentação fora de casa na Região Metropolitana e dos Lagos. O aumento dos pedidos delivery chama atenção dos especialistas do setor. Na contramão a alta dos deliverys um dado alarmante chama atenção do setor: 66% das empresas operaram sem fazer lucro em outubro desse ano.

Empresários desse segmento se preocupam com os números coletados no levantamento. Desses 66%, 27% das empresas operaram em prejuízo e 39% em equilíbrio, sendo que apenas 30% tiveram lucro. Sandro Pietrobelli, presidente da Abrasel Leste Fluminense, comentou os números. "Os resultados dessa pesquisa reforçam a necessidade urgente de ações concretas para fortalecer o setor de bares e restaurantes no Leste Fluminense. É fundamental que políticas públicas sejam implementadas para melhorar o ambiente de negócios, incentivar o turismo, reduzir a carga tributária e também uma segurança pública mais efetiva. Além disso, atrair grandes corporações para a região pode impulsionar o desenvolvimento econômico e criar um ambiente mais favorável para o empreendedorismo", finalizou.

Quando o assunto é venda e tipo de cliente, 72% dos estabelecimentos utilizam o delivery como meio de vendas, 53% utilizam o modelo take away (pegar e levar) e 92% vendem para consumo no local. Outro dado preocupante é em relação aos preços, já que 45% dos estabelecimentos não conseguiram aumentar os preços nos últimos 12 meses; realizando em 49% dos casos abaixo da inflação.