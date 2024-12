Niterói: obras no Maravista, na Região Oceânica - Luciana Carneiro

Niterói: obras no Maravista, na Região OceânicaLuciana Carneiro

Publicado 16/12/2024 18:20

Niterói – A Prefeitura segue trabalhando nas obras de drenagem e pavimentação no bairro Maravista, na Região Oceânica de Niterói. O projeto inclui 20 ruas e quase 10km de extensão. Além das obras de drenagem e pavimentação, as vias também serão equipadas com meios-fios e requalificação das calçadas. Com investimento de R$ 59,9 milhões, as obras estão previstas para serem concluídas em maio de 2025.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, realizou uma vistoria no local onde acontecem as obras e falou das melhorias que a região vem recebendo.

“Essa obra de pavimentação e drenagem é uma das últimas que falta para a gente completar a Região Oceânica. Em 2013, essa região toda era muito precária em termos de infraestrutura. Falamos que íamos fazer melhorias e fomos avançando passo a passo. Estamos chegando agora, 12 anos depois, com praticamente tudo finalizado. Eu sempre fico muito atento com a qualidade da obra e se o projeto está sendo seguido como previsto. Como ambientalista, sempre olho também como a transição do urbano para o natural vai acontecer. A obra está andando bem e, em 2025, isso aqui estará tudo concluído e a comunidade terá uma nova realidade”, disse Axel.

A Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa) é responsável pela contratação e fiscalização das obras. Neste momento, quatro ruas já tiveram os trabalhos de drenagem finalizados, e uma delas encontra-se com asfaltamento completo. A instalação de meios-fios e requalificação de calçadas estão em andamento em sete vias.

Em janeiro deste ano, a Emusa concluiu uma primeira etapa de obras de urbanização em 75 ruas dos bairros de Serra Grande e Maravista. Os trabalhos também incluíram a implantação de rede de drenagem, pavimentação e padronização de calçadas e meios-fios, com investimento de cerca de R$ 70 milhões.