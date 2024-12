Niterói: Terminal Sul teve a capacidade ampliada em 50% e ganhou uma terceira plataforma - Divulgação

Publicado 14/12/2024 16:32

Niterói - O Terminal Sul, localizado na Avenida Visconde do Rio Branco, no Centro, foi reaberto neste sábado (14). O espaço ficou fechado por pouco mais de um mês para obras de ampliação. O terminal teve a capacidade ampliada em 50% e ganhou uma terceira plataforma. Os pontos em frente à antiga loja da Leader e junto à praça Arariboia serão desativados e os ônibus vão passar a parar no Terminal para que eles possam acessar à faixa da esquerda deste novo corredor da Avenida Visconde do Rio Branco.

As alterações provocadas pelo fechamento do Terminal Sul impactaram a circulação de 23 linhas de ônibus. A Prefeitura de Niterói está investindo quase R$ 90 milhões para transformar toda a Avenida Visconde do Rio Branco e a orla da região central da cidade

Reurbanização – A reurbanização da Avenida Visconde do Rio Branco inclui a expansão, agora concluída, do Terminal Sul. Antes dos aterros realizados no local, principalmente na década de 1970, o mar chegava até a avenida. A antiga orla se deteriorou e a Baía de Guanabara ficou mais distante. Agora, por iniciativa da Prefeitura, a orla está sendo revitalizada e ganhando novas funcionalidades.

No trecho norte da avenida, o projeto incluiu o entorno do Mercado São Pedro, a implantação de baias e novos pontos de ônibus no canteiro central, implantação de ciclovia, paisagismo e arborização. Na Praça Arariboia, houve a desobstrução e a ampliação do espaço para as laterais norte e sul da Estação das Barcas, com tratamento paisagístico e espaços de contemplação para a Baía de Guanabara.

As obras também requalificaram as vias do entorno da área da Concha Acústica, o acesso de entrada do Campus Gragoatá da UFF e a Rua Coronel Tamarindo. As intervenções chegaram à praça em frente ao Castelinho e à outra em frente ao Clube Gragoatá.

Ampliação do bicicletário – A Prefeitura de Niterói vai iniciar em breve a obra de ampliação do Bicicletário Araribóia. O número de vagas para bicicletas no local passará de 446 para 960. O equipamento também ganhará dispositivos para carregamento de bicicletas elétricas. O investimento total na obra é de R$ 1,1 milhão. O equipamento é gerido pela Coordenadoria Niterói de Bicicleta e conta atualmente com 18 mil usuários cadastrados.