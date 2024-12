Niterói: reuniões de transição geraram relatórios com diagnósticos sobre a cidade - Lucas Benevides

Publicado 14/12/2024 16:31

Niterói – O prefeito eleito de Niterói, Rodrigo Neves, e a equipe de transição de governo encerraram, nesta sexta-feira (13), um período de três semanas de diagnóstico da administração municipal, de avaliação de indicadores de desempenho para as atuais demandas da população. Depois de reuniões com secretarias e órgãos municipais, a equipe de transição fez um relatório que vai servir de base para a elaboração de um plano de ações para os primeiros 100 dias do novo governo, que será anunciado no início de janeiro.

O prefeito eleito, Rodrigo Neves, destacou que foram três semanas de muito empenho e dedicação da equipe de transição.

“Foram três semanas muito positivas e de muito trabalho. Fizemos um diagnóstico detalhado da situação da cidade e identificamos os anseios da população. Agora vamos montar um super time para fazermos um excelente trabalho por Niterói. Estamos definindo as ações para os primeiros 100 dias de governo. Vamos iniciar a nova gestão com um plano alinhado às necessidades da população. Vamos avançar com novas políticas públicas para construir uma cidade cada vez melhor”, afirmou Rodrigo Neves.

O plano de 100 dias será baseado nos dados levantados durante as três semanas de trabalho da equipe de transição. O objetivo é garantir a continuidade dos avanços conquistados e implementar soluções inovadoras para os desafios da cidade. A equipe se reuniu com secretários e secretárias de todas as pastas, além dos presidentes das empresas municipais. Também houve encontros com instituições fora da administração municipal como, por exemplo, reitores de universidades públicas e privadas; gestores da Caixa Econômica Federal e representantes da Enel.

Além do prefeito eleito de Niterói, Rodrigo Neves, participaram dos encontros a vice-prefeita eleita, Isabel Swan, e membros da equipe de transição: César Barbiero, Felipe Peixoto, Juliana Benício, Marcilene Souto, Carlos Eduardo Sixel Barreto, Mariane Thamsten, a secretária Rúbia Secundino (Governo), o secretário André Diniz (Executiva) e a secretária Isadora Modesto (Planejamento).

“Os 100 primeiros dias do governo serão uma mostra do que será a nova gestão. Nosso objetivo é garantir, com uma gestão responsável, a melhoria da qualidade de vida da população. Para isso, teremos planos de metas claros, vamos acompanhar de perto os resultados e garantir que as políticas públicas atendam às necessidades da nossa população”, explicou o prefeito eleito.