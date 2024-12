Niterói: festa de Natal para crianças e adolescentes do Hospital Municipal Carlos Tortelly - Divulgação

Niterói: festa de Natal para crianças e adolescentes do Hospital Municipal Carlos Tortelly

Publicado 13/12/2024 16:52

Niterói – A Prefeitura de Niterói realizou, nesta quinta-feira (12), a tradicional confraternização de Natal para as crianças e adolescentes que recebem atendimento no Serviço de Atenção Especializada de HIV/Aids do Hospital Municipal Carlos Tortelly (HMCT), unidade de referência no tratamento das crianças com vírus HIV positivo. Durante o evento foram realizadas brincadeiras para divertir mais de 30 crianças e adolescentes.



“Essas ações são importantes, pois proporcionam um momento de descontração, além de fortalecer o vínculo entre as crianças e adolescentes atendidas no hospital com os profissionais de saúde”, afirma a secretária municipal de Saúde, Anamaria Schneider.



A festa teve a animação do grupo Servos da Alegria, formado por mulheres pintadas como palhaças e vestidas como enfermeiras que animam, todos os domingos, crianças e adolescentes internadas na unidade. “Levamos alegria e descontração para quem está internado aqui no Carlos Tortelly. Acreditamos que sorrir é uma forma de curar e com muito prazer recebemos o convite de poder participar dessa confraternização pela primeira vez”, disse Glória de Alencar, uma das participantes do grupo.



“Trazer essa alegria da confraternização de Natal para dentro de uma unidade hospitalar é muito importante para a socialização dos nossos pacientes e seus familiares com os nossos profissionais de saúde, tornando o dia a dia de trabalho muito mais leve e assertivo”, explicou o diretor geral do HMCT, Bira Ramos, que fez questão de agradecer a todos os colaboradores. “Sem a mobilização deles, nada disso seria possível”, garantiu.



O chefe do setor de rouparia do HMCT, Márcio José da Costa Garios, mais uma vez se vestiu de Papai Noel e distribuiu abraços e presentes para a felicidade da garotada.

M.G, paciente soropositiva há 16 anos, quando tinha apenas 21 anos, estava na festa com o filho de apenas um ano e sete meses que, graças ao trabalho feito no hospital, não contraiu o HIV.



“Essa é a segunda vez que ele participa. Ano passado foi a primeira vez que ele viu o Papai Noel na vida e ficou encantado. É muito bom ter esse tipo de confraternização, nos dá um pouco mais de esperança na vida. Queria agradecer a todos os profissionais aqui do hospital, que sempre apoiam e abraçam a gente”, afirmou ela, que elogiou a organização da festa.

A iniciativa surgiu da coordenadora do Serviço Social, Marilu Gonçalves. “Compartilhei com a direção do hospital que acolheu a ideia. Manter o vínculo da unidade com a família é o modo que buscamos manter a patologia sob controle e garantir qualidade de vida a essas crianças”. Segundo a enfermeira e coordenadora do Serviço de Atenção Especializada, Myllena Mattos, 45 crianças recebem acompanhamento ambulatorial no hospital e são atendidas por uma equipe formada por médico infecto-pediatra, assistentes sociais, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicóloga, fisioterapeuta e nutricionista. “É extremamente gratificante, enquanto serviço de saúde, poder contribuir com a oferta de uma assistência cada vez mais humanizada. Participar deste projeto, que é cuidadosamente construído a cada ano, é sempre um privilégio, refletindo o compromisso e o carinho dedicados a cada criança e família”, afirmou.



Atendimento – Em Niterói, pessoas portadoras de HIV/Aids contam com ampla assistência e tratamento. O Hospital Municipal Carlos Tortelly é a unidade referência para internação de adultos. O local possui enfermaria exclusiva com 14 leitos com médico infectologista de plantão 24 horas e oferece atendimento ambulatorial para adultos, crianças e adolescentes. Já a internação de crianças e adolescentes até 15 anos incompletos é realizada no Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho, o Getulinho. Para atendimento ambulatorial de adultos, a população soropositiva conta com a Policlínica Regional Sérgio Arouca, Policlínica Regional do Barreto, Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva, Policlínica Regional da Engenhoca, Policlínica Regional do Fonseca e Hospital Azevedo Lima (HEAL) realizam atendimento apenas do público adulto. Já a Policlínica Regional do Largo da Batalha, Regional de Itaipu e o Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) atende também crianças e adolescentes.



Gestantes HIV positivo têm atendimento em qualquer um dos SAE existentes. Caso haja existência de risco obstétrico causado por outros agravos à saúde das gestantes, elas poderão ser encaminhadas para a Policlínica de Especialidades da Saúde da Mulher Malu Sampaio. O atendimento da Profilaxia Pré-Exposição Sexual (PREP) é realizado em todos os serviços onde funciona o SAE. Já o atendimento da Profilaxias Pós Exposição Sexual (PEP) é realizado em todas as emergências, nos serviços de atenção especializada em HIV/Aids, e quando se trata de caso de violência contra mulheres, também são referência: a Maternidade Municipal Alzira Reis, o Hospital Estadual Azevedo Lima e Hospital Universitário Antônio Pedro.