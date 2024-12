Niterói: parcerias com a Unesco para dinamizar ações em diversos setores do serviço público - Divulgação

Niterói: parcerias com a Unesco para dinamizar ações em diversos setores do serviço públicoDivulgação

Publicado 13/12/2024 16:25

Niterói - A Prefeitura de Niterói, em parceria com a Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), realizará o primeiro seminário voltado para a apresentação de projetos desenvolvidos por meio de um Acordo de Cooperação Técnica Internacional entre as duas instituições.O evento, intitulado “Diálogos e Experiências: compartilhando os resultados do Acordo de Cooperação Técnica entre a Unesco e a Prefeitura de Niterói”, acontecerá nos dias 19 e 20 de dezembro, no Solar Notre Rêve (antiga Casa Norival de Freitas). O seminário contará com a participação de consultores da Unesco, que apresentarão os resultados de estudos e pesquisas realizadas ao longo dos últimos meses. A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo link: https://l1nk.dev/seminariounesco “A cooperação com a Unesco é fundamental para fortalecer nosso compromisso com a preservação e valorização do patrimônio cultural e natural de Niterói. Essa parceria permite unir esforços para garantir que futuras gerações também possam apreciar e aprender com a rica história e diversidade da nossa cidade”, destaca o prefeito Axel Grael.O Acordo de Cooperação Técnica entre a Prefeitura e a Unesco está estruturado em três eixos: patrimônio cultural, economia criativa e formação para as artes. No seminário, esses temas serão serão abordados por meio dos principais projetos estratégicos em desenvolvimento, como os resultados do levantamento inicial do patrimônio histórico material e imaterial de Niterói; a criação do Território Criativo de São Domingos; a implantação do Museu da Ilha da Boa Viagem; o mapeamento e diagnóstico que relacionam programas e políticas de cultura e cidadania; o fortalecimento de rotas e circuitos de promoção do patrimônio histórico, turístico e ambiental da cidade; o mapeamento e diagnóstico da cadeia produtiva do Carnaval de Niterói; o diagnóstico dos programas de fomento à cultura; o planejamento para desenvolvimento da política do audiovisual; e o planejamento para o programa Aprendiz Musical.O objetivo da parceria é promover o patrimônio histórico, cultural e natural de Niterói como estratégia para impulsionar o desenvolvimento econômico baseado na criatividade e na sustentabilidade.“O Acordo de Cooperação com a Unesco vem para fortalecer os pilares básicos da economia criativa e facilitar o trabalho de pesquisa na transversalidade que todas as áreas da economia criativa precisam. Isso é fundamental para melhorar os programas de governo, aprimorar os serviços prestados à população e aperfeiçoar as políticas públicas nos eixos que envolvem gastronomia, audiovisual, design, artesanato, cultura, turismo e patrimônio — todos eles fazem parte da economia criativa. Assim, as consultorias desenvolvidas pelo Acordo servem não só para fortalecer cada uma dessas áreas, mas também para fortalecer os projetos macro que estamos desenvolvendo na Secretaria, como o Distrito Criativo de São Domingos, o Território Criativo de São Domingos, a Ilha da Boa Viagem como equipamento e instituição museológica, o Cinema Icaraí, entre outros projetos. Toda essa transversalidade, que abrange vários eixos, é proporcionada por meio dessas consultorias”, disse a subsecretária Executiva Mariana Zorzanelli.