Casa Aprendiz Musical Professor Aníbal Bragança: nova sede do Fonseca reunirá alunos, responsáveis, gestores e professores para encerrar o ano letivo com muita músicaSérgio Bonelli

Publicado 13/12/2024 06:47

Niterói - Um ano de muito trabalho, novidades e crescimento. Assim foi 2024 para todos os envolvidos no Programa Aprendiz. Além das entregas da Casa Aprendiz Musical Professor Aníbal Bragança, no Fonseca, e da Casa Norival de Freitas (Solar Notre Rêve) totalmente restaurada – e agora nova sede do programa – o Aprendiz Musical viu o seu crescimento impactar a cidade e as famílias contempladas. Por isso, nada melhor que uma superfesta para encerrar o ano letivo e reunir alunos, responsáveis, professores e gestores do maior programa de inclusão social através da música no Brasil.



A já tradicional Festa da Família será no próximo sábado, (14), a partir das 10 da manhã, na Casa Aprendiz Musical Professor Aníbal Bragança, e a programação está imperdível, repleta de atividades que serão realizadas pelos próprios alunos.



A animação e demonstração de talento artístico dos alunos já começa às 10h, com vinte alunos do Conjunto de Violões e Cavaquinhos. No repertório, obras como Asa Branca (Humberto Teixeira / Luiz Gonzaga) e Peixe Vivo (Folclore mineiro). Em seguida o Coro Aprendiz Infantil, formado por 39 alunos, terá repertório incluindo Medley Disney e O Rei Leão. O evento segue com a apresentação da Orquestra Aprendiz Infantil, que traz 66 alunos interpretando In My Life (John Lennon/ Paul McCartney) e Jingle Bells (Domínio Popular), entre outras músicas populares.



Na parte da tarde 14 alunos da Orquestra Experimental de Cordas mostram suas versões para canções como As Rosas Não Falam (Cartola). Na sequência, a Orquestra e a Camerata Aprendiz Musical que, juntas, formam 70 alunos, encerram esta grande celebração apresentando Medley Disney, Foi Um Rio Que Passou em Minha Vida (Paulinho da Viola) e Minha Intuição – Tema de Frozen (Robert Lopez / Kristen-Anderson-Lopez). Além da presença de todos, a emoção é garantida



Para Luiza Carino, diretora do Instituto Memória Musical Brasileira (IMMuB), gestor do Programa Aprendiz, a oportunidade de celebrar com todos é um grande momento.



"É muito gratificante reunir alunos e pais em um evento especial para encerrar um ano de muito trabalho e realizações. Tivemos marcos significativos nesta temporada, como a inauguração da Casa Aprendiz e, recentemente, da Casa Norival de Freitas. Agora é tempo de celebrar e agradecer por mais um exercício bem-sucedido desta fase de ouro do Aprendiz Musical.", disse Luiza.



SOBRE O APRENDIZ MUSICAL



O Programa Aprendiz Musical é o maior programa de musicalização em escolas públicas do país, ensinando música há 23 anos em Niterói/RJ.

Tem como premissa a ideia de que a Educação Musical é um caminho para a transformação, o exercício da cidadania e a realização de sonhos. Seus valores incluem a transformação, o compromisso, a afetividade, a integração e a qualidade.



O Aprendiz Musical está presente em 100% das escolas da Rede Municipal de Ensino, onde cerca de 10 mil alunos têm aulas de musicalização, instrumentos de sopros e cordas ou canto coral, e ampliam a vivência cultural de variadas formas.



Além das unidades de ensino, o Aprendiz Musical funciona na Casa Aprendiz e no Conservatório de Música de Niterói (CMN), promovendo o ensino de música para crianças, adolescentes e jovens até 24 anos de idade, e oferecendo variadas atividades complementares que auxiliam no desenvolvimento dos alunos.



O Programa Aprendiz Musical é mantido pela Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Executiva em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.



FICHA TÉCNICA:



Festa da Família na Casa Aprendiz - Encerramento 2024



10:00h - Início da Apresentação



10:00h - Conjunto de Violões e Cavaquinhos



Repertório:



1 - O Trenzinho do Caipira



2 - Anunciação



3 - Asa Branca



4 - Peixe Vivo



5 - Rock em Mi Menor



10:30h - Coro Aprendiz Infantil



Repertório:



1 - Medley Disney



1.1 - O Rei Leão



1.2 - Lembre de Mim



1.3 - Minha Intuição



1.4- Um Mundo Ideal



2 - O Trem da Serra



3 - Alguém me avisou



11:30h - Orquestra Aprendiz Infantil



Repertório:



1- In My Life



2 - Alecrim Dourado (Com Coro)



3 - Gloria in Excelsis Deo



4 - Jingle Bells (Com Coro)



TARDE



14:30h – Orquestra Experimental de Cordas



Repertório:



1 - Bourreé e Hornpipe



2 - Palladio



3 - As Rosas Não Falam



4 - Missão Impossível



15h30 – Orquestra Aprendiz Musical e Camerata



Repertório:



1 - Dubula (Apenas Coro)



2 - Foi Um Rio Que Passou Na Minha Vida - (Orquestra e Coro)



3 – Medley Disney (Orquestra e Coro)



3.1 - Abertura Disney



3.2 - Lembre de Mim (uma solista)



3.3 - Minha Intuição



3.4 - Um Mundo Ideal (2 solistas: Marcos e Luiza Helena)



SERVIÇO:



Festa da Família na Casa Aprendiz



Data: 14 de dezembro



Horários: Manhã, das 9h às 12h30 - Violões e Cavaquinhos | Orquestra Infantil | Coro Infantil - Tarde, de 13h30 às 18h - Camerata de Cordas, Orquestra Experimental de Sopros com o Coro Juvenil, Orquestra Aprendiz com o Coro Aprendiz Musical



Local: Casa Aprendiz Musical Professor Aníbal Bragança



Endereço: Rua Antônio Silva, 42 - Fonseca



Valor: Entrada gratuita ao público, familiares, responsáveis e convidados / Sujeito a lotação