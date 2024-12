Niterói: apoio do governo do estado para impulsionar a candidatura conjunta como sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031 - Lucas Benevides

Publicado 12/12/2024 17:18

Niterói – As cidades de Niterói e do Rio de Janeiro receberam apoio do governo do estado para impulsionar a candidatura conjunta como sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031. Em evento realizado nesta quinta-feira (12), no auditório do Museu de Arte Contemporânea (MAC), em Niterói, o prefeito Axel Grael, o prefeito eleito Rodrigo Neves, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, formalizaram o compromisso de apoio à iniciativa, reafirmaram a parceria e o potencial das cidades para a realização do evento.



O prefeito eleito de Niterói, Rodrigo Neves, afirmou que a parceria é um marco no caminho para viabilizar esse sonho coletivo, fortalecendo a visão de um futuro integrado e promissor para as cidades fluminenses.



“Rio e Niterói são cidades com muita história, belezas naturais, infraestrutura, experiência e uma enorme vocação esportiva. O evento trará grandes benefícios para nossas cidades e para a região metropolitana do Rio. Um dos legados que vamos defender é a construção da Linha 3 do Metrô. Esse projeto histórico, com a construção de um túnel entre Niterói e o Rio sob a Baía de Guanabara, beneficiará também as cidades de São Gonçalo, Maricá, Itaboraí e toda a região. Seguimos com energia e determinação, mostrando que juntos podemos alcançar grandes conquistas. Vamos em frente”, comemorou Rodrigo Neves, que estava acompanhado da vice-prefeita eleita, Isabel Swan.



O prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou os investimentos do município em equipamentos para a prática esportiva.



“Inauguramos recentemente em Niterói, numa parceria com a UFF, uma pista de atletismo de padrão profissional. Estamos construindo uma arena poliesportiva, no Complexo Esportivo da Concha Acústica, com capacidade para 2.600 pessoas. Temos uma excelente infraestrutura náutica em Niterói para provas de vela e de remo. Temos condições de sediar essas atividades aqui também e, com certeza, nós vamos chegar a uma boa combinação com a cidade do Rio de Janeiro para que as duas cidades possam oferecer os melhores Jogos Pan-Americanos”, disse.



O prefeito do Rio, Eduardo Paes, frisou que a capital recebeu um grande volume de eventos esportivos nos últimos anos.



“Nós tivemos protagonismo na Copa do Mundo de 2014, onde sediamos a final e a maior quantidade de jogos. Tivemos os Jogos Pan-Americanos em 2007, tivemos os Jogos Olímpicos de 2016 – não há nada mais complexo do que as Olimpíadas. Então, acho que temos uma bagagem acumulada. Quando me refiro a Niterói, à região metropolitana, ao governo do estado, as equipes dos níveis de governo aqui aprenderam muito com esses grandes eventos e construímos a infraestrutura necessária para realizar esses grandes eventos, mas o mais importante é o aprendizado. Esse é o nosso maior trunfo para trazer de novo os Jogos Pan-Americanos”, revelou.



O governador do estado do Rio, Cláudio Castro, elogiou a integração entre as esferas da administração pública.

“Esse Pan-Americano, juntando as duas cidades, é uma grande prova de que o Rio de Janeiro voltou, com maturidade política, porque cada prefeito poderia brigar para fazer o seu. Mas você tem o prefeito da antiga capital e o da atual capital juntos querendo fazer o evento. Eu acho que isso demonstra muito desse novo tempo do Rio de Janeiro, que a gente consegue, na época da eleição, divergir, competir, fazer, e, depois da eleição, todos respeitamos a vontade democrática da população. Entendemos que a nossa missão é trabalharmos juntos em prol de um estado melhor”, concluiu.