Niterói: vice-prefeita eleita e velejadora, Isabel Swan foi homenageada em prêmioDivulgação

Publicado 12/12/2024 15:19

Niterói – A vice-prefeita eleita de Niterói, Isabel Swan, foi homenageada pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) na noite desta quarta-feira (11), durante o Prêmio Brasil Olímpico. Reconhecida por sua trajetória como atleta, Isabel recebeu uma honraria especial no evento, considerado o "Oscar" do esporte brasileiro. A cerimônia, realizada no Rio de Janeiro, reuniu atletas de diversas modalidades em uma celebração ao esporte nacional.



O prefeito eleito de Niterói, Rodrigo Neves, também participou da cerimônia e foi responsável por entregar o prêmio de "Equipe do Ano" à seleção brasileira feminina de futebol.



Primeira mulher brasileira a conquistar uma medalha olímpica na vela, Isabel Swan fez história nos Jogos de Pequim, em 2008, ao lado de Fernanda Oliveira, com quem garantiu o bronze na classe 470. Além disso, Isabel acumula importantes conquistas em sua carreira: campeã sul-americana em 2015, campeã da Copa Brasil em 2016 e 2017 e finalista na classe Nacra 17 nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. Em sua última participação olímpica, em Paris 2024, Isabel venceu uma das etapas da classe 470 mista, aos 40 anos.



Formada em Comunicação Social pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e pós-graduada em Gestão de Projetos pelo Ibmec, Isabel atualmente conclui um mestrado em Olimpismo. Durante a premiação, ela destacou a importância do esporte em sua vida e seu novo papel na política.



"Hoje, estou terminando o mestrado no Olimpismo. Competi em Paris, vencendo uma etapa com 40 anos, e agora estou passando por uma transformação de carreira, assumindo o cargo de vice-prefeita de Niterói. Aprendi muito com a Comissão de Atletas, que é uma porta de entrada para a transição dos atletas na América. Amo o esporte, acredito no esporte e continuarei a trabalhar por ele, porque sabemos o poder que o esporte tem de transformar e salvar vidas no Brasil", afirmou Isabel Swan.



O Prêmio Brasil Olímpico, entregue pelo COB, é um dos mais importantes do país e reconhece os atletas que se destacaram ao longo do ano, incluindo os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Durante a cerimônia, atletas e dirigentes expressaram sua gratidão ao COB pelo apoio recebido durante a temporada olímpica.



Nas redes sociais, o prefeito eleito Rodrigo Neves comemorou a homenagem recebida por Isabel Swan e parabenizou o COB pela celebração do esporte brasileiro.



"Que momento especial! Minha vice-prefeita eleita recebeu uma linda homenagem por sua brilhante trajetória no esporte. Além disso, tive a honra de entregar o prêmio de 'Equipe do Ano' ao técnico da seleção brasileira feminina de futebol, Arthur Elias. Isabel é uma grande medalhista da vela, presidenta da Comissão Pan-Americana de Atletas e uma inspiração para Niterói e todo o Brasil", ressaltou Rodrigo Neves.

