Axel Grael: visitando as obras do Cinema Icaraí e Casarão da Alameda - Luciana Carneiro

Axel Grael: visitando as obras do Cinema Icaraí e Casarão da AlamedaLuciana Carneiro

Publicado 12/12/2024 07:29

Niteroi – O prefeito de Niterói, Axel Grael, visitou, nesta quarta-feira (11), duas importantes obras em andamento na cidade: o restauro do antigo Cinema Icaraí, na Zona Sul, e do Casarão da Alameda, futuro Centro Cultural Cauby Peixoto, no Fonseca. As intervenções, conduzidas pela Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa), são marcos na valorização do patrimônio histórico e cultural do município.



Na orla da Zona Sul, as obras de revitalização do histórico Cinema Icaraí avançam. O canteiro recebeu reforços estruturais, como contêineres de apoio para as equipes e a construção de um refeitório. O escaneamento das paredes e vigas foi concluído, garantindo a segurança estrutural do edifício, enquanto demolições internas e a remoção do telhado seguem em ritmo acelerado.



Durante a visita, Axel Grael destacou a relevância do projeto para a cidade e compartilhou sua expectativa:



"Mais uma obra que a cidade espera há muito tempo, e nós estamos aqui com o grande esforço de restauração desse prédio, que é um prédio histórico da cidade, um prédio tombado. Aqui nós recuperaremos esse espaço cultural como um espaço para o cinema, mas também para apresentações de orquestras. Então vai ser o nosso cine concerto à disposição da população de Niterói. É uma obra bonita de se ver também, porque a sala faz parte da história pessoal de muita gente de Niterói. Niterói logo terá mais um belo espaço cultural”, afirmou o prefeito.



A requalificação do espaço, orçada em R$ 45,7 milhões, tem previsão de conclusão para outubro de 2025. O projeto inclui a preservação da fachada e do saguão original, com bilheteria, bomboniere e escadarias restauradas. A nova configuração terá capacidade para 299 pessoas no salão principal, além de camarins, restaurante, três salas de cinema, um bar bistrô e um restaurante com vista para o mar. Elementos de sustentabilidade, como placas fotovoltaicas e sistemas de captação de água da chuva, também serão incorporados.



Casarão da Alameda – No Fonseca, o futuro Centro Cultural Cauby Peixoto também avança em sua restauração. As telhas foram recuperadas e a estrutura do telhado está sendo recomposta. As paredes receberam emboço e já estão sendo preparadas para pintura.



O investimento de R$ 16,8 milhões contempla, além do restauro do casarão histórico, a construção de um prédio anexo com auditório para 200 pessoas, biblioteca, sala de leitura, brinquedoteca, coworking e espaços multiuso. A entrega está prevista para julho de 2025.



"Estamos fazendo uma visita a essa obra interessante, aqui nesse casarão da Alameda, uma casa que estava abandonada e foi desapropriada pela Prefeitura. Este será o nosso primeiro Centro Cultural da Zona Norte, que será batizado com o nome de Cauby Peixoto. Aqui teremos auditório, salas multiuso e espaços para receber diversas atividades culturais”, disse o prefeito.

A secretária municipal das Culturas, Julia Pacheco, destacou o trabalho detalhado da equipe, com tanto cuidado no restauro e na preservação da memória do casarão:



"Todos estamos ansiosos para que esse espaço seja entregue e aproveitado por Niterói, especialmente pela Zona Norte. Em breve, todos poderão desfrutar desse importante equipamento cultural que a cidade está ganhando."