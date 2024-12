Projeto Formar Para Melhor Atender: aulas para monitores da Neltur no Espaço EcoCultural - Divulgação

Publicado 11/12/2024 11:35

Niterói - O Espaço EcoCultural, no Parque Orla Piratininga Alfredo Sirkis (POP Orla Piratininga), foi o local escolhido para mais uma edição do projeto “Formar Para Melhor Atender” da Neltur – Niterói Empresa de Lazer e Turismo -, que levou, na manhã da última terça-feira (10), um grupo de Monitores dos Centros de Atendimento ao Turista – CATs – para uma visita guiada visando aprimoramento e aprofundamento dos conhecimentos sobre o Espaço que abriga equipamentos de ponta para o estudo da natureza, mais especificamente da preservação da área que abriga mais este ponto turístico, na Região Oceânica da cidade.

Os monitores da empresa estão diretamente ligados ao atendimento dos turistas, visitantes e moradores da cidade, orientando-os sobre os pontos turísticos de Niterói, nos diversos CATs, cuja Supervisão é da Érica Assis.

Para André Bento, Presidente da Neltur, o Projeto Formar Para Melhor Atender, visa sobretudo ampliar o conhecimento e reciclagem dos Monitores dos CATs.

"Esse projeto é mais uma iniciativa da Neltur visando o aprimoramento e reciclagem dos Monitores dos CATs, pois como os profissionais que têm ligação direta com os turistas e visitantes, ampliar seus conhecimentos sobre os equipamentos turísticos se faz muito importante e, particularmente, no Espaço EcoCultural do POP Orla Piratininga, eles tiveram oportunidade de conhecer ainda mais o Parque e suas modernas instalações, experimentando e vivenciando tudo o que há no Espaço", afirmou Bento.