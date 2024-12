Niterói: Rede Acolher tem resultado apresentado em encontro na quinta-feira - Reprodução

Publicado 11/12/2024 08:00

Niterói – A Secretaria Municipal de Participação Social de Niterói realizará, na próxima quinta-feira (12), uma apresentação dos resultados obtidos pelo programa Rede Acolher. O evento acontecerá a partir das 9h, na CDL Niterói, e contará com a prestação de contas dos serviços executados, além de palestras e debates com a participação de autoridades locais e da sociedade civil.



Durante a devolutiva, serão apresentados os resultados alcançados em 2024, incluindo aproximadamente seis mil atendimentos realizados pelos três eixos do programa: Escritório Social, Escritório Social Itinerante e Recomeçar, além das ações que possibilitaram esse número expressivo.



“O Programa Rede Acolher é uma política fundamental para Niterói, pois oferece oportunidades aos egressos do sistema prisional, com foco na reinserção social. Por meio do Escritório Social, orientamos os egressos sobre garantia de direitos, e com o programa Recomeçar, disponibilizamos cursos para que eles e seus familiares aprendam novas profissões e atividades econômicas. Isso contribui para a dignidade dessas pessoas e para a mitigação da pobreza, impactando diretamente na prevenção da violência,” afirmou o secretário municipal de Participação Social, Octavio Ribeiro.



O Escritório Social tem como objetivo implementar políticas públicas voltadas para o atendimento, acolhimento e acompanhamento de egressos do sistema prisional, pré-egressos, pessoas em cumprimento de medidas e penas alternativas, bem como seus familiares. Sua proposta é promover fatores de proteção social para prevenir a reprodução da violência. O atendimento acontece no Terminal Rodoviário João Goulart, no 3º andar, de 9h às 17h, com uma equipe multidisciplinar composta por assistentes sociais, psicólogos, assistentes jurídicos e articuladores sociais, oferece suporte integral ao público-alvo. A gestão do Escritório Social de Niterói é reconhecida nacionalmente como referência, servindo de modelo para outros estados. A inovação do projeto está na parceria com uma Organização da Sociedade Civil (OSC) e na versão itinerante do Escritório Social, que leva serviços às comunidades da cidade nos finais de semana.



Já o projeto Recomeçar é voltado para a inclusão do egresso e seus familiares no mercado de trabalho, a través da oferta de cursos de qualificação e mão de obra e potencialização do empreendedorismo através da articulação com as políticas de trabalho e renda do município.



O Programa Rede Acolher, parte do Pacto Niterói Contra a Violência, é coordenado pela Secretaria Municipal de Participação Social (SEMPAS). A iniciativa teve início com a criação do Escritório Social em 2019, fruto de um Termo de Cooperação Técnica firmado com o Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em 2022, a parceria foi ampliada para incluir a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (SEAP).



Serviço



Data: 12/12/2024

Horário: 9h às 13h

Local: CDL Niterói – Rua General Andrade Neves, 31, São Domingos, Niterói