Decoração do Multicenter: comemorando aniversário junto com a época de Natal - Divulgação

Publicado 10/12/2024 13:06

Niterói - O Multicenter Itaipu está completando 25 anos e, para marcar essa data tão especial, preparou uma decoração de Natal inesquecível. Com o tema “Presente de Natal”, a cenografia celebra o espírito natalino e as histórias vividas ao longo de mais de duas décadas como ponto de encontro da Região Oceânica de Niterói.



Os visitantes podem explorar um cenário mágico, repleto de caixas de presente gigantes, árvores decoradas com brilho especial, e uma incrível instalação interativa que convida o público a mergulhar no significado dos presentes de Natal, não só os materiais, mas também os momentos, as memórias e o afeto compartilhado.



A magia do Natal fica ainda mais completa com a presença do Papai Noel, que está diariamente no espaço para receber as famílias e eternizar o momento com fotos encantadoras. O trono especial, cercado pela cenografia sensorial, é um cenário perfeito para criar memórias inesquecíveis. Em parceria com a Print Studio, os clientes têm a oportunidade de adquirir além das tradicionais fotos no porta-retrato, opções de calendário, canecas, bolinha de Natal, chaveiro, globo de neve e azulejo. E para clientes do Clube + Multicenter, programa de benefícios do shopping, com pontuação de 600 pontos equivale a um cupom que dá direito a uma foto com o Papai Noel no tamanho 10cmx15cm (sem molduras ou objetos personalizados).



“Há 25 anos o Multicenter faz parte da vida das famílias e visitantes da Região Oceânica de Niterói, e não poderíamos deixar de comemorar uma data tão importante de forma mais significativa do que com uma decoração que simboliza tudo o que o Natal e essa trajetória representam: união, celebração e memórias inesquecíveis. Queremos que cada visitante se sinta presenteado com a magia desse momento”, destaca Thierry Fernandes, gerente de marketing do Shopping Multicenter Itaipu.



Serviço:



O quê: Decoração de Natal – “Presente de Natal” em celebração aos 25 anos

do Shopping Multicenter Itaipu

Horários para fotos com Papai Noel: Até 30 de novembro, das 15h às 20h. De

01 a 19 de dezembro, das 14h às 21h. De 20 a 23 de dezembro, das 10h às

22h. 24 de dezembro, das 10h às 18h.

Onde: Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6501 - Itaipu, Niterói - RJ