Niterói: Evento começou hoje e terá debates e reflexões ao longo de toda a semana - Luciana Carneiro

Niterói: Evento começou hoje e terá debates e reflexões ao longo de toda a semanaLuciana Carneiro

Publicado 09/12/2024 18:12

Niterói – A Prefeitura de Niterói deu início, nesta segunda (9), à Semana de Direitos Humanos. Com o tema “Construindo Caminhos Solidários”, a programação inclui atividades diversas voltadas para a celebração dos direitos humanos e da diversidade. A abertura contou com a participação da professora Bárbara Carine, vencedora do Prêmio Jabuti/2024, e da ativista dos povos indígenas Eliane Potiguara. Os debates acontecem até o próximo sábado (14), organizados pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC).



O prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou que o evento integra as ações do governo que criou a pasta de Direitos Humanos e promove diversas ações de inclusão na cidade.



"Esse é um evento importante. A Secretaria de Direitos Humanos foi criada na atual gestão e tivemos resultados importantes em várias frentes. São muitas ações na Secretaria da Mulher, no Pacto Niterói Contra a Violência, ações de inclusão social e de resiliência para proteger famílias que estão em situação de maior vulnerabilidade geotécnica em diversas comunidades.



Também temos a atuação do escritório social, que é uma iniciativa que cria possibilidades de inclusão social para egressos do sistema penal. Além disso, temos o Niterói Jovem EcoSocial e Projeto Aprendiz Musical", reforçou o prefeito.



O representante regional da Fundação Cultural Palmares, do Ministério da Cultura, Daniel da Silva Moura, parabenizou o lado acolhedor da cidade.



"Niterói é uma cidade muito acolhedora e que fez parte da minha formação. Os direitos humanos, na minha percepção, vão ao encontro do desafio posto para a sociedade brasileira desde sempre, e o desafio de aprofundamento e radicalização da democracia. Esse desafio de radicalização da democracia é um desafio de justiça social, um desafio de construção de uma sociedade humanitária. O debate de direitos humanos é uma coisa fundamental”, disse.



A programação acontece ao longo da semana em espaços variados da cidade, como o Museu de Arte Contemporânea (MAC), a Universidade Federal Fluminense e o Complexo do Caminho Niemeyer. De acordo com a secretária de Direitos Humanos, Elana Costa, esse evento busca promover a conscientização da sociedade civil em relação aos direitos humanos.



“A gente idealizou essa semana para colocar na agenda, e na pauta da cidade, a questão dos direitos humanos. Embora nós tenhamos uma Secretaria Municipal de políticas públicas voltadas aos direitos humanos, é preciso que a sociedade civil também participe dessa discussão, desse debate e esteja junto com a gente. Então esse evento visa promover a conscientização, não só nossa como funcionários públicos e governo, mas também da sociedade civil", explicou Elana.

No dia 10, o Museu de Arte Contemporânea (MAC) abre as portas para o encerramento do projeto “Raízes da Diversidade”, desenvolvido pela Subsecretaria de Promoção da Igualdade Racial (SUPIR) da SMDHC em Unidades de Educação do Município. No dia 12, acontecerá o Simpósio Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, que será realizado na Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense (UFF-Gragoatá – Bloco F), em São Domingos, a partir das 9h30. Já no dia 13, a programação tem como foco a população migrante, refugiada e apátrida. Às 9h, no Auditório da Faculdade de Enfermagem da UFF, servidores de Niterói participarão do Seminário “Saúde da População Migrante, Refugiada e Apátrida”. O encerramento da Semana será no dia 14/12, a partir das 10h, com a primeira edição do Samba da Diversidade.



Programação



09/12 – Cerimônia de Abertura e palestras com a Profª Drª Bárbara Carine e a Profª Eliane Potiguara – Sala Nelson Pereira dos Santos (14h)



10/12 – Festival Raízes da Diversidade – MAC (13h)



12/12 – Simpósio Direitos Humanos e Cidadania – Auditório da Faculdade de Economia da UFF – Gragoatá (09h30)



13/12 – Seminário de Saúde da População Migrante, Refugiada e Apátrida – Auditório da Faculdade de Enfermagem da UFF - Centro (9h)



13/12 - Rota de Direitos para a população Migrante, Refugiada e Apátrida – Cúpula do Caminho Niemeyer (9h às 15h)



14/12 – Samba da Diversidade – Grupo Moça Prosa (10h).