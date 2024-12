Atriz de Niterói: destaque no filme As Polacas, que entra em cartaz nos cinema - Divulgação

Atriz de Niterói: destaque no filme As Polacas, que entra em cartaz nos cinemaDivulgação

Publicado 09/12/2024 13:09

Niterói - A atriz Letícia Mag, 25 anos, é mais um dos talentos niteroienses que brilha nas telonas. O longa-metragem As Polacas, dirigido por João Jardim, é protagonizado por Caco Ciocler e Valentina Herszage. A personagem polaca, um dos destaques da trama é a Hadassa, vivida por Letícia. A atriz revela que estar atenta às redes sociais foi importante para ter acesso ao teste de elenco.



"Hoje em dia as redes sociais nos ajudam a acompanhar profissionais que participam de todas as etapas das produções nos diversos formatos e canais. Além das plataformas disponíveis para os atores, às vezes, alguns diretores de elenco postam os perfis que estão a procura, e foi assim que surgiu a oportunidade de entrar no radar da diretora de Elenco Ciça Castello. Já tinha o cadastro na plataforma dela, porém, fiz as atualizações necessárias e algum tempo depois ela entrou em contato comigo. Sou muito grata à Ciça Castello pela oportunidade, pelo cuidado e respeito que ela tem com os atores. Ciça me ligava quando queria/precisava falar comigo, o João Jardim (diretor) também me ligou um dia antes do meu callback e acredito que esse trabalho em equipe fez toda a diferença no resultado final", revela Letícia.



A atriz Niteroiense também contou como seus primeiros passos na arte foi através da dança e depois teatro em Niterói.



"Desde os meus 3 anos já tinha contato com os palcos através do Ballet na Escola de Dança Myriam Camargo (Niterói), nos preparávamos durante seis meses para o tão esperado mês de dezembro. Com 7 anos, iniciei o jazz e o sapateado também, e foi assim até os meus 16 anos. Sempre que tinham essas apresentações, algumas pessoas eram escolhidas para fazer os famosos personagens principais e as cenas que ajudavam a contar a história, e foi aí que eu comecei a perceber que eu ficava extremamente ansiosa esperando para ver quando chegaria a minha vez de atuar. Cheguei a fazer duas peças de teatro na escola (Colégio Marly Cury) com 8 anos, onde interpretei um bobo da corte e a Magali da turma da Mônica, mas a minha história começou mesmo quando eu decidi entrar em uma agência de atores aos 10 anos e começar a, de fato, estudar e entender como esse universo funcionava. Nesse mesmo ano fiz outra peça no antigo Teatro Abel e daí não parei mais. Foram diversos cursos livres até finalmente conseguir convencer os meus pais a fazer um curso no Rio aos 16 anos - que foi o curso de férias da Escola de Atores Wolf Maya. Eu fiquei em êxtase com tudo que vi, li, fiz e ouvi! Foram duas semanas semanas bem intensas e ao final do curso, já sabia que queria fazer um curso profissionalizante e começar a pensar na minha carreira a curto, médio e longo prazo", detalha Letícia.



O filme As Polacas teve sua estreia no festival do Rio em 2023 e tem estreia prevista para os cinemas ainda esse ano.