Solar do Jambeiro: exposição Mulheres Brasileiras será inaugurada amanhãDivulgação

Publicado 09/12/2024 08:40

Niterói - A nova exposição Mulheres Brasileiras será inaugurada no dia 10 de dezembro, às 18h, no Solar do Jambeiro. A mostra, da artista niteroiense Angela Cavalcante, apresenta obras que enaltecem a essência das brasileiras. Por meio de traços e cores, suas criações exaltam a beleza, a elegância, a esperança, a competência e a força que tornam essas mulheres símbolos de resiliência e inspiração.

A inspiração da exposição vem da pluralidade das brasileiras. “De diversas etnias, culturas, línguas e profissões, as mulheres brasileiras são as verdadeiras construtoras de nossa identidade nacional”, afirma a artista, que apresenta uma série de pinturas, com o uso de técnicas como aquarelas e desenhos a lápis.

A exposição Mulheres Brasileiras acontece no Solar do Jambeiro, com visitação até 27 de janeiro, com entrada gratuita.



SERVIÇO



Exposição Mulheres Brasileiras, de Angela Cavalcante

Abertura: 10 de dezembro de 2024

Horário: 18h

Visitação: até 27 de janeiro de 2025

Terça a domingo, de 11h às 16h

Local: Solar do Jambeiro

Endereço: Rua Pres. Domiciano 195, São Domingos, Niterói