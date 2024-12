Niterói: reuniões da equipe de transição aconteceram esta semana - Luciana Carneiro

Publicado 06/12/2024 20:22

Publicado 06/12/2024 20:22

Niterói – A equipe de transição da Prefeitura de Niterói concluiu, nesta sexta-feira (06), a segunda semana de encontros com as secretarias municipais para avaliar indicadores de desempenho e identificar os desafios da futura gestão. As reuniões fazem parte do processo de transição e têm como objetivo traçar um diagnóstico das necessidades de cada área do município para orientar as mudanças na nova administração. Após a conclusão da série de encontros, será elaborado um plano de ações para os primeiros 100 dias, que começará a ser executado em janeiro.

Os encontros são coordenados pelo prefeito eleito de Niterói, Rodrigo Neves, e também contam com a participação da vice-prefeita eleita, Isabel Swan, e dos membros do comitê de transição: César Barbiero, Felipe Peixoto, Juliana Benício, Marcilene Souto, Carlos Eduardo Sixel Barreto, além da secretária Rúbia Secundino (Governo), do secretário André Diniz (Executiva) e da secretária Isadora Modesto (Planejamento).

“Estamos trabalhando intensamente para entender a atual situação da cidade e identificar as demandas mais urgentes. Com isso, vamos definir as prioridades para iniciar a nova gestão com um plano de governo alinhado às necessidades da população. Estamos muito otimistas de que faremos um excelente trabalho por Niterói. Realizamos obras como o Túnel Charitas-Cafubá e agora vamos avançar com novas políticas públicas para construir uma cidade cada vez melhor”, afirmou Rodrigo Neves.

O plano de 100 dias será baseado nos dados levantados durante a transição e guiará as prioridades do novo governo no início da gestão. O objetivo é garantir a continuidade dos avanços conquistados e implementar soluções inovadoras para os desafios da cidade.

Durante a transição, a equipe se reuniu com secretários, secretárias e presidentes de autarquias de diversas pastas, incluindo: Fundação de Artes de Niterói (Micaela Costa), Secretaria das Culturas (Julia Pacheco), Niterói Empresa de Lazer e Turismo (André Bento), Companhia de Limpeza de Niterói (Luiz Fróes), Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Ricardo Lanzelotti), Niterói Previdência (Moacir Linhares), Secretaria de Administração (Luiz Vieira), Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade (Rafael Robertson), Secretaria de Esporte e Lazer (Rubens Goulart), Defesa Civil (Walace Medeiros), Secretaria do Clima (Luciano Paez), Secretaria de Acessibilidade (subsecretária Simone Capella), Secretaria do Idoso (Anderson Ferreira), Secretaria de Defesa do Consumidor (Roberto Teixeira), Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Luiz Paulino Moreira Leite), Secretaria de Obras (Vicente Temperini), Secretaria de Assistência Social (Elton Teixeira) e Procuradoria Geral do Município (Francisco Soares).

“Este é um momento de diagnóstico, em que buscamos compreender o trabalho das secretarias para identificar pontos de atenção e, a partir deles, construir o plano de 100 dias para o início do novo governo. Precisamos deixar uma marca de gestão, com foco nas diversas áreas da nossa cidade”, ressaltou a vice-prefeita eleita, Isabel Swan.