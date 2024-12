Niterói: média mensal de ciclistas registrados na Avenida Marquês de Paraná é de 139 mil - Divulgação

Niterói: média mensal de ciclistas registrados na Avenida Marquês de Paraná é de 139 milDivulgação

Publicado 06/12/2024 18:01

Niterói - O contador de ciclistas da Avenida Marquês de Paraná, que liga o Centro de Niterói a Icaraí, ultrapassou a marca de 1 milhão de bicicletas passando pelo local. Inaugurado em março, o equipamento registra uma média de 5 mil ciclistas por dia, uma das maiores do país. O dispositivo tem o objetivo de mostrar que o transporte por bicicleta já é uma realidade no município e, com isso, captar mais usuários.



O totem ao lado da pista exclusiva para ciclistas faz parte do sistema Contabike, que possui 11 equipamentos do tipo estrategicamente posicionados. Os contadores estão na Avenida Amaral Peixoto e a Rua São Lourenço, Avenida Roberto Silveira, na Rua Benjamin Constant, na Orla de São Francisco, na Avenida Irene Lopes Sodré, na Rotatória de Camboinhas, nos acessos ao túnel Charitas-Cafubá e no Parque Orla Piratininga.



A média mensal de ciclistas registrados na Avenida Marquês de Paraná é de 139 mil. Por semana, mais de 35 mil ciclistas passam pelo local. Para o prefeito Axel Grael, a marca atingida pelo Contabike indica a consolidação das bicicletas como meio de transporte na cidade.



"Toda a desconfiança que existia em relação a adesão das pessoas à bicicleta já não existe mais, elas são uma realidade nas ruas de Niterói. Os contadores nos dão a ideia de quantas pessoas já passaram. Nós, os ciclistas e toda população conseguimos ter a ideia do movimento de bicicleta que temos hoje em Niterói. Pelos dados que estamos coletando, temos a informação de que 10% de todo o movimento na Marquês de Paraná é de bicicletas", diz Axel Grael.



De acordo com Filipe Simões, coordenador do Niterói de Bicicleta, a Avenida Marquês do Paraná foi escolhida para receber o totem com a exibição in loco para dar transparência e visibilidade ao volume de ciclistas que passam no local.



“Por ser um veículo pequeno, de baixo impacto visual e sonoro, sua presença pode passar despercebida no ambiente urbano, levando até à impressão equivocada quanto ao volume de pessoas que a utilizam. O totem que foi instalado na Marquês de Paraná não deixa dúvidas: são muitas viagens, mais de um milhão, feitas de bicicleta no local", afirma Filipe Simões.



Ampliação da malha cicloviária - A malha cicloviária de Niterói deu um salto para 86 quilômetros e a meta da Coordenadoria Niterói de Bicicleta é alcançar 100 quilômetros até o final de 2024. De 2022 para cá, as pistas exclusivas para bicicletas da cidade passaram por importantes projetos de requalificação das ciclovias da avenidas Amaral Peixoto (Centro) , Roberto Silveira (Icaraí), Ewerton Xavier (Itaipu) e da ruas José Bonifácio (São Domingos) Alexandre Moura (São Domingos) e Coronel Tamarindo (Gragoatá).



As ciclovias de Niterói ganharam conexões chaves com a inauguração do trecho do Ponto Cem Réis e da nova Rotatória de Camboinhas. Entre 2022 e 2023, foi realizado o lote 02 do Sistema Cicloviário da Região Oceânica, com acréscimo de aproximadamente 10,5 quilômetros de malha cicloviária implantada ou requalificada. Vias importantes da região como a Rua Florestan Fernandes (Camboinhas) e a Rua Matias Sandri (Itacoatiara) ganharam ciclovias e as rotas da Avenida Carlos Nelson, da Estrada de Itacoatiara e do trecho da Francisco da Cruz Nunes entre Itaipu e o Corpo de Bombeiros, foram requalificadas.

NitBike - Com quatro meses de implantação, o Nitbike já ultrapassou a marca de 70 mil usuários cadastrados. O sistema de compartilhamento de bicicletas criado pela Prefeitura de Niterói opera atualmente com 400 bicicletas e 37 estações. Até o fim do ano, serão 50 estações, totalizando 600 bicicletas disponíveis.



As Nitbikes são consideravelmente mais utilizadas nos dias de semana que nos finais de semana, demonstrando que o uso para fins de mobilidade é predominante. Os picos de uso são terças, quartas e quintas-feiras. A média diária do sistema é de 6.900 viagens. As bicicletas são predominantemente utilizadas em viagens de até uma hora, gratuitas. Nos dias de semana mais de 98% das viagens atendem esse parâmetro. Já nos finais de semana, pouco mais de 91%.



O aluguel das bicicletas é feito por meio do aplicativo NitBike, que está disponível para IOS e Android. As viagens são gratuitas e limitadas a uma hora, sem limites de quantidade de viagens por dia, desde que respeitado um intervalo de 15 minutos a cada 1 hora de viagem. Caso o usuário exceda o limite de 1 hora, será aplicada uma tarifa de R$ 8.



Mais vagas no Bicicletário Araribóia - A Prefeitura de Niterói iniciou em novembro as obras de ampliação do Bicicletário Araribóia. O número de vagas para bicicletas no local passará de 446 para 960. O equipamento também ganhará dispositivos para carregamento de bicicletas elétricas. O investimento total na obra é de R$ 1,1 milhão. A homologação da empresa que ficará responsável pelos trabalhos foi feita nesta terça-feira (05) e a obra tem previsão para ser concluída em seis meses, após iniciada a execução.



Com a expansão, o Bicicletário ao lado da Estação da Barcas passará a contar com uma área de aproximadamente 486 metros quadrados, incorporando o terreno ao lado, que foi desapropriado para realização das obras de requalificação da Orla Centro. Além disso, serão instalados novos módulos com cobertura e suportes para estacionamento vertical. Também haverá paraciclos para estacionamento horizontal e a criação de sistema de câmeras de monitoramento na área nova. Serão instaladas no local grelhas de drenagem para o escoamento da água de chuva.



Para as as bicicletas elétricas serão Implantados 20 pontos de tomada, com 10 tomadas duplas, para recarga das baterias. De acordo com Filipe Simões, coordenador do programa Niterói de Bicicleta, será criado um espaço no bicicletário voltado à realização de cursos, oficinas e palestras para o estímulo à cultura da bicicleta, geração de renda e participação da população no planejamento das políticas públicas.