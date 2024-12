Axel Grael: Prefeito participou de encerramento do evento, no Caminho Niemeyer - Lucas Benevides

Publicado 06/12/2024 08:59

Niterói – O prefeito de Niterói, Axel Grael, participou, nesta quinta-feira (05), da cerimônia de encerramento da Tomorrow Blue Economy, um dos maiores eventos do mundo relacionados à Economia do Mar.

Realizado durante dois dias no Caminho Niemeyer, o evento foi promovido pela empresa iCities, pioneira em cidades inteligentes, em parceria com a Prefeitura de Niterói e com chancela da Fira Barcelona. O encontro teve debates e experiências que reforçaram a importância e a urgência de uma economia sustentável das águas. Além do prefeito, também participaram da cerimônia de encerramento a diretora de Eventos Internacionais da Fira Barcelona, Atenea Chevillote, e o diretor de Estratégia e Inovação da iCities, Eduardo Marques.



O prefeito Axel Grael destacou a qualidade da Tomorrow Blue Economy organizada em Niterói.



“Ter feito este evento foi fundamental para que ele se consolide em Niterói. A economia da cidade está muito vinculada ao oceano. Além disso, Niterói tem uma tradição ambientalista. Espero que todos que estiveram aqui vejam Niterói como uma cidade aliada da causa da proteção aos oceanos. Estamos passando por transformações importantes em busca da sustentabilidade. Ninguém faz isso sozinho. A melhor forma é reunir pessoas que podem ajudar neste processo. Foi o que fizemos aqui na Tomorrow Blue Economy. Agradeço à Fira Barcelona por acreditar em Niterói. E que tenhamos cada vez mais força para produzir transformações pela sustentabilidade”, afirmou Axel Grael.



Com entrada gratuita, a primeira edição reuniu mais de 2 mil pessoas entre estudantes, acadêmicos, especialistas e profissionais conectados com a economia oceânica. Ao todo foram 120 palestrantes. Grandes nomes como a velejadora Tamara Klink e o economista belga e “pai da economia azul”, Gunter Pauli, além do líder do movimento Euceano, Rodrigo Thomé e a Diretora do Inovação do Porto de Barcelona, Emma Cobos, inspiraram o público com suas histórias e visões reflexivas sobre a importância dos oceanos para a sociedade. A programação teve ainda debates sobre resiliência costeira, manejo de recursos hídricos, inovação tecnológica e sustentabilidade.



O presidente da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), André Bento, ressaltou a relevância de a cidade ter recebido a Tomorrow Blue Economy.



“Eventos são grandes vetores da política pública. Realizar um evento dessa magnitude em Niterói, pela primeira vez fora de Barcelona, é muito emblemático. Niterói é vocacionada para o mar e para as políticas de sustentabilidade e preservação do meio ambiente. Não haveria outro lugar melhor para trazer palestrantes de renome internacional para o debate de temas muito pertinentes”, reforçou André Bento.



O secretário de Desenvolvimento Econômico, Luiz Paulino Moreira Leite, enfatizou o potencial da cidade para atividades ligadas ao mar.



“Queremos atrair eventos que mostrem as possibilidades de alavancar a economia azul, com pesca, atividades navais e turismo sustentável”, concluiu o secretário.