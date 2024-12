Niterói: cidade produz programação de Natal - Lucas Benevides

Niterói: cidade produz programação de Natal Lucas Benevides

Publicado 04/12/2024 18:27

Niterói - A Prefeitura de Niterói já iniciou os preparativos para o Natal 2024, garantindo mais um ano de celebrações memoráveis. Com decoração encantadora, atrações culturais e novidades tecnológicas, o evento busca consolidar a cidade como um dos principais destinos natalinos do estado. A organização do evento está a cargo da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur).



"Os eventos natalinos têm um papel fundamental na economia local, movimentando o comércio e atraindo turistas, além de fortalecer o sentimento de união e celebração entre os niteroienses. Estamos comprometidos em oferecer uma programação especial que valorize nossa cultura e gere oportunidades para a cidade," afirmou o prefeito Axel Grael.



A inauguração da Árvore de Natal da Praça do Rádio Amador, em São Francisco, será o grande destaque e acontecerá no dia 13 de dezembro. Com impressionantes 50 metros de altura, a árvore deste ano terá um diferencial: sua estrutura será utilizada para projeção de imagens, substituindo as tradicionais luzes piscantes. A Árvore de Natal ficará montada até o dia 20 de janeiro e terá o nome de Niterói em sua base. Outro ponto de destaque será o carrossel instalado em São Francisco, que promete ser uma das principais atrações para crianças e adultos.



Além da árvore, a programação inclui uma série de atrações para toda a família. No Campo de São Bento, os visitantes poderão desfrutar do tradicional trenzinho e da Casa do Papai Noel. Já no Horto do Fonseca, será mantida a estrutura que já é conhecida e querida pelo público.



“A decoração natalina reforça o compromisso da Prefeitura de Niterói em promover ações que valorizam o espaço público e proporcionam experiências memoráveis para as famílias. O Natal de Niterói não só celebra o espírito da época, mas também impulsiona o desenvolvimento econômico e cultural, reafirmando a cidade como referência em gestão e criatividade”, destaca o presidente da Neltur, André Bento.



Apresentações culturais e programação especial



Os eventos natalinos contarão com apresentações musicais organizadas pela Fundação de Artes de Niterói (FAN), em diversos bairros da cidade. Os shows ocorrerão no Campo de São Bento, nos dias 13, 14, 15, 20, 21 e 22 de dezembro, além dos Hortos do Fonseca, Itaipu e Barreto, e de outros espaços como o Complexo Esportivo do Caramujo e a Praça de Maria Paula, nos dias 14, 15, 21 e 22 de dezembro.



Decoração interativa - A cidade estará repleta de cenários instagramáveis, incluindo letreiros luminosos com a mensagem "Feliz Natal", trenós, carrosséis, e figuras clássicas como Papai Noel, Quebra-Nozes e Soldadinhos de Chumbo. A decoração será complementada por árvores iluminadas, presépios, esculturas gigantes e peças em fibra de vidro.

“A cada ano buscamos inovar para proporcionar um Natal inesquecível e valorizar os espaços públicos da cidade. Estamos empolgados em apresentar novidades que certamente encantarão famílias inteiras e fortalecerão o sentimento de pertencimento dos niteroienses,” ressaltou o prefeito Axel Grael.