Almoço da Abrasel: presença do prefeito e da vice-prefeita eleitosDivulgação

Publicado 04/12/2024 16:24

Niterói - No dia 28/11 a Abrasel Leste Fluminense RJ realizou o Almoço Institucional em São Francisco, em Niterói. Vários políticos da cidade e autoridades participaram do evento que reuniu dezenas de pessoas.

O evento, promovido pela Abrasel Leste Fluminense RJ, contou com a presença de destacados representantes do setor de Alimentação Fora do Lar (AFL) e autoridades, com o objetivo de ressaltar a importância estratégica deste segmento para a economia nacional, a geração de empregos, o turismo, e outros pilares fundamentais para o desenvolvimento da sociedade.

Durante o encontro, foram apresentados os resultados e indicadores do setor, além de discutidas as principais pautas necessárias para promover um ambiente mais favorável ao empreendedorismo e à qualidade de vida no Brasil. "O setor, que gera milhões de empregos, fomenta o turismo e impulsiona o desenvolvimento social, enfrenta desafios estruturais que demandam ação concreta e imediata por parte dos gestores públicos. É fundamental que autoridades de todas as esferas, saiam da retórica e assumam seu papel no enfrentamento de gargalos como segurança pública, alta carga tributária, insegurança jurídica e a falta de incentivos ao empreendedorismo", comentou Sandro Pietrobelli, presidente da Abrasel Leste Fluminense.

A presença de autoridades foi expressiva, com a participação de representantes do Governo do Rio de Janeiro, da Prefeitura de Niterói, Desembargadores, Deputados federais e estaduais, Vereadores, Conselheiros da Abrasel, delegados da Polícia Federal, Civil e Militar, membros da Corregedoria, além de diversas entidades como CDL, Sindilojas, Sindicatos Patronal e Laboral, CIEE, Convention Bureau e Visitors, FBHA, Conselho Municipal de Segurança, Associação de Clubes, Jornalistas e Associados.