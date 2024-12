Sindicato dos Rodoviários: sem energia elétrica - Divulgação

Publicado 03/12/2024 08:50

Niterói - O prédio administrativo do Sindicato dos Rodoviários de Niterói a Arraial do Cabo (Sintronac), no Centro de Niterói, está desde quinta-feira (28/11) sem luz e sem que a concessionária Enel dê uma solução para o problema. A entidade foi forçada a suspender atendimentos importantes para os rodoviários. Em três dias úteis sem energia, mais de 1,5 mil pessoas deixaram de ser atendidas em todos os departamentos do sindicato, inclusive aposentados e pensionistas.

Só o Departamento Médico adiou consultas de, pelo menos, 250 pacientes, enquanto o Jurídico, a análise de 50 casos.

“Temos 17 protocolos registrados na Enel desde quinta-feira. A empresa diz que vai mandar uma equipe e não o faz. Rodoviários que marcaram consultas médicas estão sofrendo sem atendimento. O calor está insuportável no prédio. Tivemos que paralisar nossas atividades. A situação está caótica”, afirma o presidente do Sintronac, Rubens dos Santos Oliveira.

Além da falta de energia prejudicar os atendimentos dos departamentos Médico e Jurídico, o sindicato, como consequência, foi obrigado a paralisar a distribuição de cestas básicas para os aposentados, que ocorre sempre no mês do Natal, quando são entregues, em média, 2 mil unidades. O prédio administrativo do Sintronac fica na Rua Marechal Deodoro, 74.