Niterói: sediando a Feira Tomorrow Blue Economy em dezembroDivulgação

Publicado 02/12/2024 15:58

Niterói – A cidade de Niterói receberá, nos dias 04 e 05 de dezembro, o maior evento de Economia Azul do mundo, o Tomorrow Blue Economy. Em parceria com a Prefeitura de Niterói, por meio das secretarias de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, e da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), o evento é promovido pela iCities, empresa pioneira em cidades inteligentes, e chancelado pela Fira Barcelona. O encontro trará debates e experiências que reforçam a importância da economia das águas para a sociedade.



“A realização do Tomorrow Blue Economy em Niterói reforça o compromisso da nossa cidade com a sustentabilidade e a inovação no setor marítimo. É uma oportunidade única para conectarmos conhecimento, tecnologia e conscientização ambiental, consolidando Niterói como referência na Economia Azul. Convido todos a participarem desse momento histórico, onde juntos podemos construir soluções que transformem nossa relação com o mar e promovam o desenvolvimento sustentável para as próximas gerações”, afirma o prefeito Axel Grael.



O congresso é gratuito e contará com palestras de grandes nomes, como a velejadora brasileira Tamara Klink, o empreendedor belga Gunter Pauli, considerado pai da economia azul, e Rodrigo Thomé, líder do Movimento Eucena, entre outros especialistas. A programação abordará temas como resiliência costeira às mudanças climáticas, manejo de recursos hídricos, soluções tecnológicas e inovação. Além do conteúdo apresentado e da área destinada a negócios, o público poderá conferir inovações que já estão transformando a qualidade das águas no Brasil, como a Caravela da Infinito Mare.



A Caravela, desenvolvida pela Infinito Mare, é uma Solução Baseada na Natureza (SBN) para monitorar e despoluir baías, rios, lagos e outros corpos hídricos. Será a primeira vez que a Caravela será exposta em tamanho real. Seu sistema é composto por uma estrutura modular flutuante semelhante a uma embarcação que utiliza algas nativas para identificar a poluição em ambientes aquáticos, ao mesmo tempo que estimula a captação de CO2 e oxigena a água. Conectada à Internet das Coisas, uma frota de Caravelas em diferentes regiões de um porto ou baía pode detectar vazamentos e adotar medidas complementares de remediação e controle, permitindo identificar a origem da poluição.



“Trazer nossa tecnologia de volta para Niterói durante um evento global focado na Economia Azul tem um significado especial, pois foi nesta cidade que testamos alguns protótipos em 2022”, explica Bruno Libardoni, oceanógrafo com Ph.D. em geociências pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e CEO da Infinito Mare.



Além da Caravela, o público poderá ver como funciona a bicicleta despoluidora Biclean, uma bicicleta aquática com assistência elétrica e painéis solares, projetada para a coleta de resíduos sólidos e microplásticos em corpos d'água.



"Além de ser uma solução inovadora, a Biclean é uma ferramenta educativa que conecta as pessoas ao meio ambiente de maneira prática e sustentável. Com tecnologia de ponta, como sistema de geolocalização e filtros especializados, estamos combatendo a poluição e promovendo um futuro mais limpo e saudável", afirma Marcius Costa, CEO da BDM, Venture Building que desenvolve projetos e tecnologias sustentáveis nos setores de Bluetech (economia do mar), Energy, Agrotech e Healthtech. "Sem dúvidas, o evento será uma grande oportunidade de conhecimento e experiência para o público de Niterói. Sabemos da importância que a economia azul tem para a região, por isso reforçamos o convite para que todos marquem presença, conheçam as inovações e participem ativamente desse momento marcante para a cidade", diz Beto Marcelo, sócio-diretor da iCities.



Para complementar a experiência dos visitantes e conectar ainda mais a cidade com a economia do mar, o Tomorrow Blue Economy Niterói contará com um lounge composto por redes feitas a partir de redes de pesca recicladas. Os produtos são criados pela empresa Marlu, um negócio de impacto social que promove a reciclagem das redes de pesca e empodera as comunidades caiçaras.



O Projeto Grael, referência em inclusão social, também estará presente com um board game interativo sobre sustentabilidade e economia do mar. O público poderá conhecer mais sobre a iniciativa que atende jovens de 9 a 29 anos na Baía de Guanabara, unindo esporte, qualificação profissional e cidadania de forma integrada.



Os visitantes também poderão vivenciar experiências únicas, incluindo degustações promovidas por marcas parceiras da causa. Dentre elas, destaca-se a Bally, uma indústria brasileira de energéticos, que disponibilizará amostras gratuitas ao público.



Prefeitura de Niterói e a economia do mar



Nos últimos 10 anos, a Prefeitura de Niterói tem trabalhado para alavancar a economia dos setores ligados ao mar. Entre as iniciativas está a dragagem do Canal de São Lourenço, a maior obra desse porte no Brasil, com previsão de conclusão em 15 meses. A Prefeitura investe R$ 137,5 milhões na obra, com o objetivo de revitalizar o porto naval, o acesso ao Porto e a indústria pesqueira. A meta é impulsionar esses setores e gerar cerca de 20 mil empregos. Além disso, a cidade tem incentivado campeonatos nacionais e internacionais de modalidades do mar, como surfe, bodyboard e canoa havaiana, entre outros. Em maio de 2025, quando o Rio de Janeiro sediar o Campeonato Internacional de Corrida à Vela, o Sail GP, na Baía de Guanabara, Niterói terá participação fundamental no evento. O Caminho Niemeyer será a base logística das embarcações que disputarão a competição.



"Não foi um trabalho fácil. Nos últimos anos, fizemos vários estudos de viabilidade técnica para o Canal de São Lourenço. Ouvimos as necessidades de diversos segmentos, como pesca, saúde, estaleiros e Porto de Niterói, para planejar ações de curto, médio e longo prazo. Fomos a Nazaré para entender como funciona o setor e também conversamos com empresários e representantes do potencial da cidade para investimentos na economia do mar em países como Portugal e Espanha. Esta feira é um marco para consolidar o futuro da economia do mar e o seu real potencial", afirma Luiz Paulino Moreira Leite, secretário de Desenvolvimento Econômico de Niterói.



Valorização do Turismo Local



No dia 03, véspera do evento, a Neltur promoverá visitas monitoradas ao Caminho Niemeyer, Mercado Municipal, Ilha da Boa Viagem e um Bike Tour pelas áreas turísticas de Niterói. As atividades são gratuitas, e as inscrições podem ser feitas pelo site: https://www.even3.com.br/atividades-turisticas-tomorrow-blue-economy-516562

Para André Bento, presidente da Neltur, a proposta do evento, além de fomentar o turismo, abordará temas como turismo, negócios, políticas públicas, indústria naval e pesqueira, esportes e a sustentabilidade das cidades costeiras.



"Niterói é vocacionada para todos esses aspectos. Sua localização estratégica, sua sustentabilidade, o enorme potencial turístico e seu grande polo de inovação para a economia do mar fazem da cidade um exemplo a ser seguido", afirma Bento.

Além dessas características, André Bento frisa que a cidade se destaca por sua resiliência às mudanças climáticas e proteção ambiental, com mais de 56% de seu território em áreas verdes de conservação.



"A cidade é uma das poucas do mundo a contar com tantos medalhistas olímpicos em esportes náuticos, graças ao seu extenso litoral. Atualmente, Niterói é considerada a Capital dos Esportes Náuticos. O Tomorrow Blue Economy vai movimentar a cidade e fazer com que o mundo discuta a economia azul, ao mesmo tempo em que todos poderão conhecer ainda mais o quão incrível é Niterói", conclui Bento.



Compromisso com a Sustentabilidade (Carbono Neutro, Lixo Zero e Inclusão)



O Tomorrow Blue Economy Niterói reafirma seu compromisso com a sustentabilidade por meio de iniciativas como o Carbono Neutro, abrangendo os escopos 1, 2 e 3, e considerando as emissões decorrentes do deslocamento de todos os visitantes. A operação do evento foi planejada para alcançar a certificação Lixo Zero, com estratégias voltadas para a redução de resíduos e a meta de alcançar pelo menos 90% de reciclabilidade dos materiais, conforme os critérios do Zero Waste Institute.



Já a iniciativa Plástico Zero visa eliminar o uso de plásticos descartáveis de uso único. Além disso, serão distribuídos adubos orgânicos gratuitamente, destacando a importância da compostagem como uma das melhores soluções para a reciclagem de resíduos orgânicos alimentares, reduzindo em até 99% a emissão de Gases de Efeito Estufa em comparação com a destinação para aterros sanitários.







A acessibilidade também será ampliada com a tradução simultânea para Libras nos palcos e estandes, por meio de uma central remota de vídeo chamada em tempo real. O evento contará com a liderança técnica e experiência em ESG da Impactability, uma plataforma de inovação aberta para ESG, responsável pelo Programa ESG do Tomorrow Blue Economy Niterói 2024.Para participar do Tomorrow Blue Economy, basta realizar a inscrição gratuita no site do evento: www.tomorrowblueconomy.com.br

