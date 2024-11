Niterói: realizando evento sobre a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho - Reprodução

Publicado 30/11/2024 17:05

Niterói - Com o objetivo de chamar a atenção dos seus funcionários sobre a importância de medidas de controle que promovam um ambiente de trabalho seguro, a Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), realizou nesta sexta-feira (29), a 23ª edição da “Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT)”. O evento começou às 13hs na sede da empresa, em São Lourenço, e reuniu uma série de atividades



No local, foram montadas tendas com material informativo que tratam da segurança no trabalho, sobre prevenção de acidentes e como evitá-los. Também foram distribuídas mudas de plantas do viveiro da Clin. O Coral Vozes da Clin abriu o encontro com o repertório de MPB, sob a regência de Marcello Sader.



A Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Municipal de Niterói montou um estande sobre animais peçonhentos que são comuns na região, como cobras corais, serpentes e aranhas. Os guardas explicaram que tipo de cuidados e precauções os garis, que ficam muitas vezes expostos a esses tipos de animais durante o trabalho, devem ter para evitar acidentes e como proceder, caso ocorra.



O encontro também contou com a palestra de Cláudio Noronha sobre ergonomia. O professor da Firjan ressaltou a importância do uso de equipamentos adequados no trabalho para não prejudicar a saúde do colaborador e também abordou os vários fatores que influenciam a sua segurança, como a questão psicológica, que muitas vezes pode tirar a atenção e acabar ocorrendo um acidente.



“É muito importante conscientizarmos os trabalhadores sobre os cuidados necessários em cada tipo de atividade que desenvolvem. Cada profissão tem suas características e riscos, mas, todo trabalho precisa ser executado com o máximo de segurança e que não prejudique a saúde do indivíduo", alertou Cláudio.



Márcio Cunha, presidente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), destaca a necessidade da interação entre os funcionários:



"Tivemos algumas palestras também nos distritos e ficou claro que a troca de experiência entre colegas de trabalho ajuda muito no conhecimento. É sempre um ganho para todos”, frisou.



Leandro Quintão, chefe da Divisão de Saúde e Segurança do Trabalho, ressalta a importância da utilização de Equipamentos de Proteção Interna (EPI).

"É primordial a utilização tanto do material individual quanto do coletivo (EPC) para assim assegurar a própria saúde dos colaboradores. O comportamento deles evita que os mesmos atuem de maneiras inseguras em suas atividades laborais”, alerta.



O evento teve grande participação dos colaboradores e contou com apoio de várias entidades, como a Nittrans, Centro de Controle de Zoonoses, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Fundação de Artes de Niterói (FAN), Associação dos Funcionários da Companhia de Limpeza Urbana de Niterói (Asclin), Firjan, Corpo de Bombeiros, Isodont, Anhanguera, Universo e Sindicato de Asseio e Conservação de Niterói e Região dos Lagos (Sintacluns).