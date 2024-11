Niterói: Prefeito recebe alunos do PESC - Alex Ramos

Publicado 30/11/2024 16:47

Niterói - Um grupo de 20 alunos do Parque Esportivo e Social do Caramujo (Pesc) visitou, na tarde desta quinta-feira (28), o gabinete do prefeito de Niterói, Axel Grael. Os jovens fazem parte do projeto que leva o esporte como ferramenta de transformação social para a comunidade do Caramujo, na Zona Norte da cidade. Eles foram agradecer ao chefe do Executivo a oportunidade de poderem participar de todas as atividades esportivas. O prefeito leu a carta de agradecimento dos pequenos desportistas que comemoraram o fato do projeto ter mudado a vida de muitos no bairro. As crianças levaram medalhas conquistadas nas mais variadas modalidades .

O projeto faz hoje cerca de 1.200 atendimentos mensais. O grupo de professores também comunicou ao prefeito que uma equipe de 14 alunos participara neste final de semana de um torneio de Hóquei sobre Gramas que acontecerá na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). É a única equipe de Niterói a ter essa modalidade esportiva.

O prefeito Axel Grael, que vem de uma família de esportistas e medalhistas olímpicos, destacou a importância do esporte e o orgulho pelo desempenho dos alunos.

"Sempre me lembro de quando estive no Caramujo para escolher o lugar que seria o parque. Olhamos para o vale e já imaginamos um campo de futebol na parte debaixo, um ginásio ali em cima e pessoas como vocês, curtindo aquele local e aproveitando cada uma das atividades que são oferecidas. E agora, vendo vocês chegando cheios de medalhas, dá mais orgulho ainda porque é para isso que a gente trabalha muito e corre atrás de botar para funcionar", frisou Axel.

O Pesc tem dado a oportunidade para jovens se destacarem em diversas atividades e poderem competir em disputas fora do território e até do Estado. Recentemente, Rafaelle Deodato, esteve em João Pessoa, na Paraíba, e voltou com a medalha de ouro na modalidade de corrida com revezamento, do Atletismo.

"Comecei no Pesc con 12 anos e estou com 16 agora. Nesse tempo, já conquistei 18 medalhas. Fui campeã nos Jogos da Juventude e agora vou ganhar uma bolsa atleta que vai melhorar minha vida e vai me ajudar a comprar algumas coisas que eu preciso, tipo tênis e roupa pra treinar. Vou continuar treinando porque ainda quero participar de uma Olimpíada", contou Rafaelle.

A professora Rafaela Braga Ferreira, é a primeira mulher instrutora de Hóquei sobre a Grama. Ela está nos preparativos para levar uma galerinha para disputar um campeonato no Rio.

"Trabalhar com essa garotada é incrível. Vamos disputar o Primeiro Campeonato Estadual de Hóquei sobre a Grama que vai acontecer na UERJ. É a primeira vez que vamos participar. Vou levar os jovens de 12 a 15 anos e vamos representar a cidade de Niterói. É uma honra participar disso tudo com eles", disse a professora.