Niterói: prefeito eleito Rodrigo Neves teve semana agitada com reuniões de transiçãoAlex Ramos

Publicado 30/11/2024 16:27

Niterói – O prefeito eleito de Niterói, Rodrigo Neves, encerrou, nesta sexta-feira (29), a semana de encontros com as equipes de secretarias municipais para avaliar indicadores de desempenho e os desafios da futura gestão municipal. As reuniões fazem parte do processo de transição e têm como objetivo coletar dados e informações para a elaboração do plano de 100 dias de governo, que será apresentado até o fim de dezembro.

Também participaram dos encontros a vice-prefeita eleita, Isabel Swan, e membros do comitê de transição: César Barbiero, Felipe Peixoto, Juliana Benício, Marcilene Souto, Carlos Eduardo Sixel Barreto, a secretária Rúbia Secundino (Governo) e o secretário André Diniz (Executiva).

Pelas redes sociais, Rodrigo Neves pediu que a população apresente pedidos e sugestões para a equipe de transição.

“Terminamos a primeira semana de trabalho da equipe de transição da nova administração que começa em janeiro. Estamos fazendo um diagnóstico e preparando um plano de ação dos 100 primeiros dias da nova administração. Vamos entrar com ânimo, firmeza e otimismo. A gente quer ouvir a sua sugestão para enfrentar esse desafio. Dê a sua sugestão. A gente está trabalhando firme na equipe de transição e queremos ouvir vocês”, afirmou Rodrigo Neves.

O prefeito eleito se reuniu com secretários e secretárias das seguintes pastas: Fazenda (Marília Ortiz); Planejamento (Isadora Modesto); Saúde (Anamaria Schneider); Educação (Bira Marques); Ordem Pública (Paulo Henrique de Moraes); Ciência, Tecnologia e Inovação (Valéria Braga); Direitos Humanos (Elana Santos Costa) e Octávio Ribeiro (Participação Social).

“A partir de 2013, mudamos o paradigma na gestão pública de Niterói. Além das obras visíveis, como o túnel Charitas - Cafubá, o CISP e as escolas, os maiores legado foram a profissionalização da gestão pública, a institucionalização dos processos e a modernização da administração. Assumimos uma cidade com sistemas descentralizados, o que limitava acesso a recursos. Trouxemos mais eficiência e clareza às áreas estratégicas, além de concursos públicos, criação de carreiras e instrumentos modernos de gestão. Agora, na nova gestão, nosso objetivo é aprimorar a eficiência da administração pública e implementar políticas inovadoras que preparem a cidade para os desafios do futuro, com foco no desenvolvimento sustentável e na qualidade de vida dos cidadãos”, explicou Rodrigo Neves.

O plano de 100 dias será baseado nos dados levantados durante a transição e guiará as prioridades do novo governo no início da nova gestão. A ideia é garantir a continuidade dos avanços conquistados e promover soluções inovadoras para os desafios da cidade.