Niterói: ônibus elétricos promovem a transformação do transporte público - Divulgação

Niterói: ônibus elétricos promovem a transformação do transporte público Divulgação

Publicado 28/11/2024 17:54

Niterói – A Prefeitura avança na transformação do transporte público ao homologar a aquisição de até 50 ônibus elétricos, com uma compra inicial de 30 veículos, financiada pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Mobilidade por meio da Caixa Econômica Federal. O processo licitatório, conduzido pelo sistema de pregão eletrônico, foi vencido pela empresa TEVX Motors Group, representante da marca chinesa Higher.

O prefeito Axel Grael destacou a liderança de Niterói na implementação de soluções sustentáveis no transporte público, reafirmando o compromisso da cidade com a agenda climática.

“Esta é mais uma iniciativa pioneira de Niterói em direção a um futuro mais sustentável. Os ônibus elétricos representam uma mudança concreta no combate às mudanças climáticas, com impacto direto na redução de emissões e na qualidade de vida da nossa população. A escolha do modelo foi feita com base em testes rigorosos para garantir eficiência e desempenho adequados às nossas necessidades”, declarou o prefeito.

A Prefeitura conduziu uma série de testes operacionais com diferentes modelos de ônibus elétricos, avaliando autonomia e parâmetros técnicos, em parceria com os consórcios rodoviários da cidade. O modelo da TEVX Motors Group, testado em Niterói em novembro passado, foi amplamente elogiado pela população e aprovado pelas equipes técnicas.

Segundo o secretário municipal de Urbanismo e Mobilidade, Renato Barandier, os novos ônibus elétricos não apenas reforçarão a frota existente, como também atenderão a um desejo antigo dos moradores por um transporte mais sustentável e acessível.

“Os novos coletivos, que têm piso baixo e acessibilidade completa, vão operar com a mesma tarifa dos veículos convencionais. Além de zero emissão de gases de efeito estufa, os ônibus oferecem baixo ruído e mais conforto para os passageiros. É uma vitória para a cidade e para o meio ambiente”, afirmou Barandier, informando que os veículos serão entregues em até 180 dias.

Impacto ambiental positivo

A Prefeitura de Niterói estima que cada ônibus elétrico evitará a emissão de, em média, 115 toneladas de gases de efeito estufa por ano, o equivalente ao plantio de 800 árvores. Essa medida reflete o papel de Niterói como referência em políticas urbanas sustentáveis, alinhadas a metas globais de redução de emissões. Com a iniciativa, Niterói reforça sua posição como uma das cidades mais comprometidas do Brasil com o desenvolvimento sustentável, ao mesmo tempo em que promove uma mobilidade urbana mais eficiente e acessível para todos.