Neltur e UFF: parceria para plano estratégico no Turismo - Divulgação

Neltur e UFF: parceria para plano estratégico no TurismoDivulgação

Publicado 28/11/2024 06:31

Niterói - A Neltur (Niterói Empresa de Lazer e Turismo), na sua proposta de fomentar o turismo, juntamente com a Universidade Federal Fluminense (UFF) apresentaram, o Plano Estratégico de Turismo Niterói + 10 anos, na última terça-feira (26), durante a 19a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo (CMT).

Ambas instituições veem com grande expectativa a elaboração do Plano que prevê ações para a próxima década, com um detalhamento muito bem estudado e planejado. O projeto, uma iniciativa da Neltur, é uma realização do Núcleo de Projetos da Faculdade de Turismo e Hotelaria da UFF, através da a ssinatura do termo de cooperação feita entre a Prefeitura de Niterói e a UFF. Participam também da elaboração deste Plano, o Laboratório de Políticas, Governança e Turismo, o Conselho de Turismo de Niterói (CMT) entre outras entidades. A apresentação foi feita através de projeções e explicações do Profo Dr. da UFF, Carlos Lidízia, no Museu de Arte Popular Janete Costa, onde aconteceu a Reunião do Conselho.



A Neltur, o Conselho de Turismo de Niterói (CMT)- presididos por André Bento -, juntamente com lideranças locais estão envolvidos diretamente neste Plano Estratégico em prol do turismo da cidade.



André Bento ressalta a importância deste Plano diante das demandas apresentadas. "Após verificação de antigas ações e projetos existentes nos bancos de dados da Neltur que não foram executadas mas que precisam ser avaliadas no seu contexto atual. A UFF, através da faculdade de Turismo, realiza este trabalho para o planejamento da atividade turística em Niterói. Sentimos a necessidade de um trabalho como este, especificamente atendendo nossas demandas e construindo novos rumos à atividade do Turismo de Niterói, pensando sobretudo na qualidade do produto final deste trabalho", destacou Bento.



Fazem parte dos apontamentos desta elaboração do Plano Estratégico de Turismo Niterói + 10 anos: Governança Colaborativa; Gestão do Conhecimento; Desenvolvimento Territorial; Promoção e Marketing; Infraestrutura; Mercado de Trabalho do Turismo; Regulamentação e Normatização da Atividade Turística e; Fomento e Captação de Recursos.