Coletivo Libéluas: participando da programação Vivendo NiteróiDivulgação

Publicado 28/11/2024 06:12

Niterói - De 1 a 15 de dezembro, a Fundação de Arte de Niterói continua o Projeto Vivendo Niterói, com uma série de atividades para celebrar as memórias da cidade e artistas locais. Uma programação intensa, com participação popular através de atividades formativas com profissionais de diversas artes.

Estão previstas oficinas de artes visuais articuladas com contações de histórias que elegem a cidade como seu ponto de partida. A partir das vivências em Niterói, serão promovidas reflexões, proposições e inspirações para manifestações artísticas com diversas técnicas e diversos suportes.

Ainda acontecerão nos dias primeiro e 15 de dezembro grandes encontros de arte no Museu Janete Costa de Arte Popular, em que a literatura receberá outras expressões. Com a vitrine de publicações, a partir da participação de autores locais e a promoção de oficinas e bate-papos sobre o processo editorial, o evento tem como objetivos o incentivo a democratização do acesso à arte, o fortalecimento da formação de nossos artistas e a promoção de espaços de pertencimento na cidade.

Na área externa do Museu, acontecerão apresentações e oficinas para que o público possa conhecer trabalhos desenvolvidos em Niterói. De palhaçaria a RPG, dos processos de publicação possíveis a atividades lúdicas, todos os públicos encontrarão no Museu a oportunidade de conhecer um pouco mais Niterói. A Sala multiuso contará com um programa de formação para escritores, além de sediar duas rodadas do Circuito de Literatura Jovem.

Ainda acontecerão em espaços públicos abertos atividades de formação e apresentações de artistas locais e de convidados, promovendo uma aproximação dos cidadãos com a arte produzida na cidade. Os eventos privilegiam a troca de experiências, a valorização das trajetórias culturais e a divulgação das carreiras de cidadãos niteroienses.



PROGRAMAÇÃO



01/12



Vivendo Niterói



Museu Janete Costa de Arte Popular, das 10h às 17h, em diversos espaços do museu



10h às 17h - Vitrine de Publicações

Neste espaço, os livros podem ser vistos, consultados e o bate-papo é liberado. O encontro de autores com seus futuros leitores pode transformar o mundo

10h - Histórias de Lá e de Cá / Thayanni Glória / Contação de História

A artista Thayanni Glória contará histórias de muitos lugares, celebrando a experiência que é viver em uma cidade como Niterói.

11h - Dudu, um duende valente / Márcia de Barros / Contação de História

12h - Oficina de RPG / Bernardo Feijó / Oficina de Criação

Bernardo Feijó, escritor do Sistema 6d6, mestre de RPG e produtor Geek, comanda uma oficina de RPG para iniciantes e para as pessoas mais experientes nesse jogo de representações.

14h - Oficina de Fanzines / Ana Carolina Oliveira / Oficina de Publicação

15h - Oficina Diário da Floresta / Thiago Gonzalez / Oficina de Artes Visuais

16h - Poesia Sempre-Viva em Niterói: Reminiscências, por Beatriz Chacon / Beatriz Chacon / Cena Literária

10h - Oficina de Contos / Winter Bastos / Oficina de Escrita Literária

11h - Oficina Caminhos de Publicação / Luiza Leite Ferreira / Oficina de Publicação

14h - Oficina de Cordel Feminista / Kaká e Diana Freitas / Oficina de Escrita Literária

15h - Circuito de Literatura Jovem de Niterói / Larissa Lair, Yulle e Thati Machado / Roda de Criação Literária



03/12



Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, das 10h às 17h



10h às 12h - Oficina de Criação Visual / Ronan Pereira / oficina de Artes Visuais

11h às 13h - Oficina de Bio Estampas / Jess / Oficina de Artes Visuais

15h às 16h - Oficina Oportunidades de Publicação / Celso Possas Júnior / Oficina de Publicação



08/12



Horto do Fonseca, das 10h às 18h



10h às 18h - Vitrine de Publicações

Neste espaço, os livros podem ser vistos, consultados e o bate-papo é liberado. O encontro de autores com seus futuros leitores pode transformar o mundo!

10h às 16h - Contações de Histórias, Oficinas de Artes Visuais e Apresentações Artísticas

16h - Sarau Niterói Arte Poesia - Com Lucio Antonyos, Sol de Paula, Afrotelúricos, Microfone Aberto



10/12



Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, das 10h às 17h



A ideia é a de um circuito sobre HQs, ensinando técnicas e dialogando sobre possibilidades de diagramação e publicação.

10h10 às 11h40 - Circuito de HQs - Desenho base para Histórias em Quadrinhos - Thaís Leal

12h às 13h30 - Circuito de HQs - Criação de Personagens - Daniel Franco

13h40 às 15h - Circuito de HQs - Roteiro e Narrativa - Denis Melo

15h30 às 16h50 - Circuito de HQs - Produção de páginas de HQs e tirinhas - Roberto Rosa

10h às 12h - Oficina de Artes Visuais - João

14h às 16h - Oficina de Escrita Criativa: Mini Poemas - Suellen Carvalho

15h30 às 16h30 - Intervenção Poesia que se Pinta - Carlos Eduardo Meiga e Beatriz Chacon



15/12



Museu Janete Costa de Arte Popular, das 10h às 17h



Vitrine de Publicações

Neste espaço, os livros podem ser vistos, consultados e o bate-papo é liberado. O encontro de autores com seus futuros leitores pode transformar o mundo!

10h - Oficina de Pintura / Tatiana da Luz / Oficina de Artes Visuais

11h - StandUp A Comédia que Transforma / Anne de Sousa / Apresentação Teatral

12h - Oficina de RPG / Junior Oliveira / Oficina de Criação

14h - Coletivo Libélulas - Varieté Feminino / Apresentação Circense

15h - Circuito de Literatura Jovem / Felipe Cabral, Bruna Fontes, Dryele Brito e Thati Machado / Roda de Criação Literária

10h - Oficina PoesiLAR - Luciana Teixeira

11h - Oficina Liras: que fazem poemas na mídia? - Evelyn Murad, Mirella Rebeque e Marcelo Aceti

14h - Oficina Contando a Cidade / Bianca Carvalho / Oficina de Escrita Criativa