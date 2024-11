Black Friday: evento promocional na Região Oceânica promete descontos - Reprodução

Publicado 27/11/2024 17:16

Niterói - A data mais aguardada pelos consumidores está chegando, e o Multicenter Itaipu, localizado na Região Oceânica de Niterói, já está preparado para a Black Friday, ação mundialmente conhecida pela grande oferta de ações promocionais, que impulsionam as vendas antes do Final de Ano.

Neste final de semana, de 29 de novembro a 01 de dezembro, o público poderá aproveitar descontos que chegam imperdíveis em lojas de diversos segmentos. A “Hora da Black”, como é batizada a campanha do Multicenter, é uma grande oportunidade para os clientes aproveitarem o momento único que é a Black Friday, sendo essa a “Hora” de aproveitar as ofertas, promoções e descontos imperdíveis.

Além do fim de semana cheio de promoções, o Shopping conta uma decoração de Natal especial, celebrando os 25 anos do shopping, para receber toda a família. E no dia 30/11, terá show com a cantora Dyone e no violão Michael César, que se apresentam com um repertório repleto de pop, jazz, bossa nova, samba, soul, mpb, rock e blues, na Praça de Alimentação do 2º piso.

Serviço:

O que: Black Friday Multicenter Itaipu

Quando: 29 e 30 de novembro e 01 de dezembro (sexta a domingo)

Onde: Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6501 - Itaipu, Niterói - RJ