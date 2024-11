Irmandade da Imaculada Conceição convida toda a comunidade para comemorar mais um dia em homenagem a concepção de Maria - Divulgação

Irmandade da Imaculada Conceição convida toda a comunidade para comemorar mais um dia em homenagem a concepção de MariaDivulgação

Publicado 27/11/2024 10:18

Niterói - A Irmandade da Imaculada Conceição convida toda a comunidade para comemorar mais um dia em homenagem a concepção de Maria.

A programação de 2024 contará com a Solene Novena, que acontecerá entre os dias 29 de novembro a 7 de dezembro, almoço festivo, exposição ao santíssimo e missas que acontecerão entre os dias 1 e 8 de dezembro. Para coroar este momento tão especial, a Procissão das Velas acontecerá logo após a última missa do dia 8 de dezembro.Confira a programação:· Solene Novena - 29/11 a 07/12/2024 às 18h, dias 30/11 e 07/12 às 17h, dia 01/12 às 09h e 11h. Missa todos os dias após a novena.· Dia 01/12/2024 – Domingo9h Missa – Padre José Marcelo M. Gomes11h Missa – Padre José Marcelo M. GomesAlmoço Festivo com Show de Prêmios· Dia 05/12/2024 – Quinta-feiraA partir das 9h Exposição do Santíssimo18h Missa – Padre José Marcelo M. Gomes· Dia 06/12/2024 – Sexta-feira10h Missa das Rosas – Padre José Marcelo M. Gomes12h Missa pela Saúde – Padre José Marcelo M. Gomes17h Terço Luminoso18h Missa – Padre José Marcelo M. Gomes19h Música, Petiscos e Caldos· Dia 07/12/2024 – Sábado14h Missa de Cura e Libertação – Padre José Marcelo M. Gomes15:30h Terço pela Família17h Missa – Padre José Marcelo M. Gomes18h Coroação de Nossa Senhora· Dia 08/12/2024 – Domingo6h Alvorada Festiva com queima de fogos8h Missa Solene – Arcebispo Metropolitano de Niterói – Dom José Francisco Rezende Dias10h Missa – Padre Lucas Farah12h Missa – Cônego José Augusto Pedroza14h Missa – Padre Ricardo Antônio F. Leão16h Missa – Arcebispo Emérito de Niterói Dom Alano Maria Pena O.P.17:30h Missa Solene de Encerramento – Padre José Marcelo M. GomesApós a Missa Grandiosa Procissão de VelasA tradicional festa de Nossa Senhora da Conceição de Niterói, que perdura por 353 anos e é esperada por milhares de devotos, acontecerá sob o manto da Mãe Santíssima, fortemente cercado de simbolismos de fé, amor e esperanças. Mídias Sociais: @igrejansconceicaodeniteroi - Site: www.nsdaconceicaodeniteroi.com.br