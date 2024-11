Pedro Gomes: reeleito para a OAB Niterói - Reprodução

Publicado 26/11/2024 16:44

Niterói - Pedro Gomes, atual presidente da OAB Niterói, foi reeleito nesta segunda-feira, dia 25, para conduzir a 16ª Subseção de 2025 a 2027, tendo como vice-presidente Matilde Slaibi Conti.



A chapa 10, de Pedro Gomes, obteve 1.630 votos. Já a chapa 11, encabeçada por Ivan Gonçalves com Renata Serpa Pinto na vice-presidência, fechou com 1.297 votos e Andrea Kraemer, na chapa 33 ficou em terceiro lugar, com Ricardo de Oliveira como vice-presidente, conseguindo 988 votos. Votos brancos: 287 e nulos 400.



Ao todo votaram na 16ª Subseção 3.865 advogados e advogadas. Além de Pedro Gomos e Matilde Slaibi, a nova diretoria é composta por: Antonio Marconi, secretário-geral, Daniella Lago, secretária- adjunta, e Júnior Rodrigues, tesoureiro.

“Quero agradecer à advocacia niteroiense por acreditar na Chapa 10, de Pedro Gomes. E reiterar meu compromisso com a advocacia e a cidadania. Agradeço demais, porque a verdade prevaleceu sobre a mentira. Obrigado advogados e advogadas, por estarem conosco”, exaltou Pedro Gomes.



As eleições estaduais da Ordem dos Advogados do Brasil escolheram os titulares do Conselho Seccional e da diretoria, bem como os conselheiros federais, a Diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados (Caarj) e os gestores das 63 subseções fluminenses.



Em 2025 a OAB Niterói completará 50 anos como uma das Subseções mais atuantes e respeitadas do país.