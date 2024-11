Dra. Christina Bittar: diretora médica patologista clínica do Laboratório Bittar - Divulgação

Dra. Christina Bittar: diretora médica patologista clínica do Laboratório Bittar Divulgação

Publicado 26/11/2024 15:52

Niterói - Culturalmente os homens têm o estigma de que não se cuidam com frequência, assim como as mulheres, e o mês de novembro trata, nacionalmente, sobre a conscientização da importância da prevenção e do diagnóstico precoce de doenças dos homens.

Entre as questões mais relevantes está o câncer de próstata. Essa doença, geralmente, não apresenta sintomas em suas fases iniciais, e o exame de Antígeno Prostático Específico (PSA) surge como uma ferramenta essencial na detecção precoce da doença.

O PSA é um teste feito a partir da coleta de amostra de sangue do paciente, indolor, com resultado em aproximadamente em 2 dias.

“A dosagem do PSA é um exame de rastreio de câncer de próstata. A interpretação do resultado deve ser avaliada por um médico e outros exames podem ser solicitados ou ampliados de acordo com a avaliação, exames como biópsia, exames de imagem e outros. O importante é quanto mais precoce se detecta alguma alteração na próstata , melhor o prognóstico e qualidade de vida do indivíduo", detalhou a diretora médica patologista clínica do Laboratório Bittar, Dra. Christina Bittar, que realiza os testes de PSA total e livre e disponibiliza unidades em Niterói e São Gonçalo atendendo convênios e particular.

O exame mede os níveis dessa proteína no sangue. Valores elevados podem indicar não apenas a presença de câncer, mas também outras condições; por isso, a realização do exame deve ser acompanhada por uma avaliação médica cuidadosa.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, homens a partir de 50 anos devem procurar um profissional para análise individualizada do diagnóstico precoce do câncer de próstata.