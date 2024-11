Niterói: Brasil fica em primeiro lugar no Pan-Americano de Va?a - Bruno Araújo

Niterói: Brasil fica em primeiro lugar no Pan-Americano de Va?aBruno Araújo

Publicado 25/11/2024 15:49

Niterói – O Pan-Americano de Va´a, realizado na praia de São Francisco, em Niterói, terminou neste final de semana. O Brasil venceu a maioria das competições e totalizou 125 medalhas sendo 57 de Ouro, 39 de Prata e 29 de Bronze. O Chile ficou em segundo lugar no quadro geral com oito de Ouro, oito de Prata e dez de Bronze. A equipe de Rapa Nui teve quatro de Ouro, quatro de Prata e cinco de Bronze. A Argentina faturou um Ouro, quatro Pratas e dois Bronzes. A equipe peruana teve seis medalhas e o Panamá uma. México e Guiana Francesa terminaram sem medalhas.

O Campeonato é organizado pela Federação de Va'a do Rio de Janeiro, em parceria com a Confederação Brasileira de Va'a (CBVAA) e conta com o apoio da Prefeitura de Niterói e de diversas entidades esportivas, o que reforça o compromisso com a promoção do esporte e a valorização do potencial turístico e esportivo da cidade.

O evento contou com uma estrutura impressionante com arquibancadas para o público, áreas dedicadas aos atletas, expositores, um estúdio de tatuagem e apresentações musicais. Foram cerca de 800 atletas de oito países - Argentina, Chile, Guiana Francesa, México, Panamá, Peru, Rapa Nui e Brasil. A equipe do Tahiti teve atletas e equipes convidadas. Niterói é conhecida como o “Maracanã do Va’a”, devido ao número expressivo de praticantes e aos grandes eventos do esporte.

O Pan contou com competições nas categorias individuais e de até seis atletas (V1, V1R, V3 e V6). A escolha de Niterói como sede do Pan-Americano reforça o reconhecimento da cidade e de suas condições ideais para a prática do esporte. O evento não só destaca a importância do Va'a no cenário esportivo das Américas, mas também projeta Niterói e o Brasil como um dos centros mundiais da modalidade. As competições foram realizadas na mesma raia que sediará o Mundial de Va'a em agosto de 2025, um evento que trará mais de 30 países para a cidade.