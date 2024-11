Feirão de Empregabilidade: nesta terça-feira - Reprodução

Feirão de Empregabilidade: nesta terça-feiraReprodução

Publicado 25/11/2024 11:18

Niterói - A Prefeitura de Niterói, por meio da Coordenadoria de Trabalho, Emprego e Renda (Coter), em parceria com o Serviço Social do Transporte (Sest) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat) SG, vai promover um feirão de empregabilidade nesta terça-feira (26), das 9h às 17h. São 500 vagas disponíveis em mais de 20 empresas.

O evento também disponibilizará aconselhamento profissional, orientação vocacional, além de promover uma roda de conversa. Inscrições e informações: https://eventos.sestsenat.org.br/feira-empregabilidade-saogoncalo-rj/ ou (21)2702-8504. Para se candidatar a uma das vagas é necessário morar em Niterói ou São Gonçalo.

O coordenador de Trabalho, Emprego e Renda de Niterói, Brizola Neto, afirma que esses feirões aproximam as vagas dos trabalhadores.

"Essa é mais uma parceria com o SEST/SENAT, que integra o Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, em Niterói. O feirão favorece os trabalhadores e as empresas que atuam no município e aproxima a população das vagas de emprego", conta Brizola.

O feirão vai reunir mais de 20 empresas como Auto Viação 1001, Mauá – Transporte de Passageiros, Grupo Rio Ita, Fadel, Four Gestão Condominial e Contábil LTDA, entre outras. São 500 vagas em diversas áreas, inclusive para estágio e Jovem Aprendiz.

Dentre as vagas ofertadas estão motorista de ônibus, operadores de venda, auxiliar de serviços gerais, manobrista, mecânicos, lanterneiros, ajudante de obra, pintor, pedreiro, estoquista, técnico eletricista e outros. Além da possibilidade de uma vaga de emprego, o feirão oferece roda de conversa, orientação vocacional e aconselhamento profissional.



Serviço:

Feirão de Empregabilidade – Parceria Prefeitura de Niterói / Sest Senat - SG

Data: 26 de novembro de 2024

Horário: 09h às 17h

Local: Rodovia Amaral Peixoto, Km 07, Tribobó, Zona Urbana do 1º Distrito de São Gonçalo, São Gonçalo – RJ.