Seminário da Oncomed: no HOtel H, com entrada franca - Reprodução

Publicado 24/11/2024 19:29

Niterói - A Oncomed prepara o seu II Simpósio de Psicanálise e Saúde, evento gratuito que acontece no próximo dia 29 das 7h30 às 19h, no auditório do Hotel H, em Niterói, onde no ano passado foi realizada a primeira edição com um retorno acima do esperado: reuniu 200 participantes. Nesse segundo encontro serão sete mesas-redondas envolvendo 15 especialistas de saúde, como o psiquiatra e psicanalista Alfredo Simonetti, coordenador da Pós-graduação de Psicanálise e Saúde do Hospital Albert Einstein, de São Paulo, autor de vários livros. Um deles será apresentado na mesa de autógrafos com a também psicanalista e doutora Gloria Sadala, coordenadora do Programa de Pós-graduação em Psicanálise, Saúde e Sociedade da Universidade Veiga de Almeida e do curso de Especialização em Psicologia Clínica da PUC-Rio. O encontro tem vagas limitadas, e os interessados devem fazer a inscrição no site www.sympla.br.



Idealizado pela psicanalista e psicóloga Christiane Couri, coordenadora do serviço de psico-oncologia da Oncomed, o simpósio visa a troca de experiências sobre tratamentos e cuidados do indivíduo como um todo, explorando temas como a espiritualidade, o pausar o envelhecimento e o corpo na contemporaneidade. Para tanto, serão apresentados trabalhos diferenciados voltados ao físico, o espiritual, o mental e o preventivo, com ações da psico-oncologia (especialidade que atua em fatores psicossociais, biológicos e psicológicos no atendimento ao paciente de câncer) que trabalham a ansiedade, a depressão e outros sintomas em consequência do câncer e outras doenças.



“Nas vivências dos quase 30 anos da Oncomed, que atua não só cuidando da doença, mas com foco em promover saúde, sentimos a necessidade de fazermos um evento voltado à contemporaneidade, com temas que privilegiam a saúde como um todo, sobretudo, a saúde mental. Um fórum para falarmos de trabalhos inovadores desenvolvidos por diversas instituições para aprofundar o aprendizado e o cuidar, atuar firme na prevenção e humanizar os serviços. Assim nasceu o simpósio, que nos traz uma rica troca de experiências em segmentos que impactam na melhora do paciente, como a prevenção e o acolhimento tão priorizados por nossa instituição”, explica Christiane Couri, mestre e doutoranda em psicanálise e saúde e sociedade, especialista em psicanálise e saúde pelo Einstein, e integrante da diretoria da Sociedade Brasileira de Psico-oncologia (SBPO/RJ).



À frente da coordenação do simpósio e mediadora de quatro das sete mesas, Christiane participará como palestrante da primeira delas, “A Importância e a Atuação da Psico-oncologia”, com as psicólogas Gláucia Pina, presidente da SBPO/RJ; e Thatiana Michelsem, vice-presidente da instituição, atriz, professora da Faculdade Maria Thereza e coordenadora da graduação em Psicologia da Universidade Castelo Branco. A mediação será feita pelo mastologista Rodrigo Souto, diretor da Pró-Onco Mulher e diretor-científico do criado Instituto Oncomed, que oferece frentes de ensino, atividades acadêmicas e desenvolvimento de pesquisas clínicas. A segunda palestra será “Espiritualidade e Saúde”, com o filósofo e teólogo Bruno Oliveira, mestre em ciência da religião e há 15 anos capelão do Instituto Nacional do Câncer (Inca), tendo como mediador o oncologista Victor Marcondes, diretor de pesquisa do Instituto Oncomed.



O terceiro tema em debate no simpósio é “O Corpo no Contemporâneo”, com a geriatra Marcelle Xavier, oncogeriatra do Hospital Sírio-libanês, de São Paulo; e a psicanalista Talita Baldin, pesquisadora e atriz na Cia Coletivo Sem Órgãos e professora da Faculdade Maria Thereza e da Universidade Federal Fluminense (UFF). Fechando a manhã, o psicanalista Alfredo Simonetti, também curador do programa Café Filosófico da TV Cultura, ministrará a palestra “Psicanálise e Oncologia: para Além da Cena Hospitalar”.



Outros temas



Os trabalhos retornam à tarde com o tema “Medicalização no Contemporâneo”, em mais uma palestra de Alfredo Simonetti. Com participação do psicólogo e psicanalista e doutor Maycon Torres, professor da UFF, a mesa apresentará um sub-tema bem atual: “Tomar remédios psiquiátricos para angústias e tristezas cotidianas é covardia existencial ou um jeito pós-moderno de viver?”. A sexta mesa será sobre “Os Sofrimentos do Corpo na Depressão e na Psicossomática”, com o psicólogo, psicanalista e doutor Carlos Eduardo Leal, escritor, artista plástico e professor da Pós-graduação do Centro Universitário Academia (UniAcademia) de Juiz de Fora. A mediação será do mestre e oncologista Marcos Saramago, que integra o time de médicos da Oncomed e do Inca.



Mesa de autógrafos

A sétima e última mesa será a “Psicanálise, Literatura e Arte”, reunindo três psicanalistas do Programa de Pós-graduação em Psicanálise, Saúde e Sociedade da Universidade Veiga de Almeida e da Especialização em Psicologia Clínica da PUC-Rio. São eles José Maurício Loures (supervisor do curso de Especialização da PUC), Vanisa Moret Santos (poeta, mestre e doutora colunista do Jornal Tribuna de Petrópolis online e autora de artigos e livros) e Gloria Sadala, que participará da mesa de autógrafos com Alfredo Simonetti, lançando o livro “Um Escultor da Palavra no Avesso da Comunicação”, momentos antes do encerramento que será feito por Christiane Couri.



SERVIÇO



Evento: II Simpósio de Psicanálise e Saúde Oncomed

Dia: 29 de novembro de 2024

Horário: 7h30 credenciamento e 8h abertura seguida das palestras e tarde de autógrafos até 19h

Local: Hotel H (Rua Dr. Paulo Alves, 14, Ingá)

Detalhes: O evento é gratuito, com vagas limitadas e inscrição pelo Sympla