Niterói: parceria com Rio de Janeiro para sediar o próximo Pan AmericanoReprodução

Publicado 23/11/2024 14:19

Niterói - O prefeito eleito de Niterói, Rodrigo Neves, conversou com prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e com o vice-prefeito eleito Eduardo Cavaliere sobre uma proposta conjunta para sediar os Jogos Pan-Americanos de 2031. A proposta inclui a realização de diversas modalidades esportivas em Niterói, promovendo integração entre as cidades e consolidando o legado esportivo e turístico da região metropolitana do Rio de Janeiro.

A vice-prefeita eleita de Niterói, Isabel Swan, que também é Presidente da Comissão de Atletas da Panam Sports, está atualmente na República Dominicana participando de uma reunião da diretoria da entidade e já trabalhando ativamente para viabilizar o projeto. Isabel tem se dedicado a mobilizar apoio internacional, com foco em consolidar a candidatura brasileira para o evento.

“Os Jogos Pan-Americanos de 2007 foram um marco na preparação do Rio de Janeiro para sediar grandes eventos, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas de 2016. Agora, estamos alinhando esforços com o prefeito Eduardo Paes e sua equipe para trazer os Pan-Americanos de 2031 ao Rio, com Niterói como palco de importantes competições. Este será um projeto extraordinário para o esporte, o turismo e a economia de ambas as cidades”, destacou Rodrigo Neves.

O próximo passo será a formalização da proposta oficial, com a apresentação de uma carta de intenção conjunta em janeiro de 2025. As equipes das prefeituras de Niterói e do Rio de Janeiro já estão trabalhando integradas no desenvolvimento do projeto.

A realização dos Jogos Pan-Americanos de 2031 representará um legado significativo para a promoção do esporte e para o fortalecimento econômico e turístico da região, reafirmando a vocação do Rio e de Niterói como protagonistas em eventos internacionais.