OAB Niterói: pleito conta com a advogada Andréa Kraemer na disputaDivulgação

Publicado 22/11/2024 15:17

Niterói -- Pela segunda vez a cidade de Niterói tem a chance de eleger uma mulher presidente da OAB -- após quase quatro décadas. É Andréa Kraemer, com a chapa Reviravolta, na busca de convencer os advogados diante de uma diretoria atualmente polarizada.

Andrea quer uma classe unida com propostas de celeridade processual e prerrogativas do advogado. A candidata se declara de oposição de verdade “pela inércia atual da direção e a falta de pertencimento da entidade. A OAB Niterói precisa de renovação e uma gestora mulher. Depois de 37 anos precisamos assumir este protagonismo", afirma Kraemer. Com ela, na disputa para nova Diretoria da OAB, estão Pedro Gomes, atual presidente, e Ivan Gonçalves.



Entre outras propostas, Andrea Kraemer anuncia: sala de advocacia nos bairros Fonseca e Barreto; OAB mais inclusiva com cursos gratuitos aos idosos; restauração física da casa; cursos de capacitação para advogados com deficiência.

Segundo ela, o foco será a jovem advocacia niteroiense, que vai dispor de cursos contínuos e gratuitos. Andrea propõe um centro de saúde; automatização de processos internos; redirecionamento do transporte para o advogado (Niterói X Fóruns de SG) em parceria com a subseção de São Gonçalo; e rever contratos para reduzir gastos desnecessários da subseção, gerando mais benefícios para a advocacia niteroiense.