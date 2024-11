Niterói: obras de macrodrenagem no Barreto e Engenhoca - Divulgação

Niterói: obras de macrodrenagem no Barreto e EngenhocaDivulgação

Publicado 21/11/2024 18:04

Niterói – A Prefeitura, por meio da Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa), segue trabalhando nas obras de macrodrenagem do Barreto e Engenhoca, na Zona Norte. Recentemente, foi finalizada a construção da rede no terreno onde fica localizada a Cidade da Ordem Pública, na Rua Craveiro Lopes, com a instalação de aduelas subterrâneas que chegam a 5 metros de largura por 2,5 metros de altura.

O prefeito Axel Grael destacou a importância da obra para a região. “Essas intervenções são fundamentais para solucionar esse que é um dos pontos críticos de drenagem na cidade. Vamos melhorar a infraestrutura urbana do Barreto e da Engenhoca. Estamos trabalhando para tornar Niterói uma cidade cada vez mais resiliente e com mais qualidade de vida para todos os cidadãos”, afirmou Axel Grael.

Já foi concluída a instalação da rede no trecho da Rua Vereador José Vicente Sobrinho, que vai da Travessa José Carreteiro até a Travessa Francisco Esteves, na Engenhoca, onde as equipes trabalham na reconstrução de meios-fios e calçadas.

Outro ponto concluído fica na região do Copo Cheio, onde sete ruas já tiveram os trabalhos finalizados. Todas receberam requalificação de calçadas e meios-fios. Entre as vias estão as ruas Maestro Villa Lobos, General Estilac Leal, Américo Vanique, Salgado Filho e Alan Kardec.

Atualmente, as equipes trabalham na instalação da rede de drenagem na Rua Galvão, entre a Américo Vanique e a Craveiro Lopes, incluindo a instalação de galerias com dimensão de 1,5m x 1m.

O investimento total das obras é de aproximadamente R$ 76 milhões, com prazo de execução de 24 meses a partir da ordem de início, ocorrida no fim de janeiro deste ano. Ao todo, o projeto abrange 4,6 quilômetros de extensão, e todos os trechos de ruas impactados receberão obras de urbanização, com reconstrução de meios-fios, calçadas e nova pavimentação.