Orquestra Experimental de Sopros do Programa Aprendiz Musical: emoção à flor da pele em PiratiningaMarcio Silli

Publicado 21/11/2024 17:41

Niterói - O último domingo (17) foi de muita música boa, de graça, em frente à Praia de Piratininga. A terceira edição do evento Marazul – que já entrou para o calendário oficial da cidade – recebeu a Orquestra Experimental de Sopros do Aprendiz Musical para abrir o show do ilustre cantor e compositor Guilherme Arantes, ídolo da MPB.

A apresentação da Orquestra Experimental de Sopros do Aprendiz Musical mostrou um repertório popular bem variado – incluindo marchinhas de carnaval como Pierrot Apaixonado, canções de pagode do grupo Raça Negra, clássicos como Maracangalha (Dorival Caymmi) e Andança (Danilo Caymmi e Paulinho Tapajós), encerrando com sucessos de Tim Maia. A Orquestra Experimental deixou a plateia pedindo bis e os próprios jovens ficaram emocionados com o reconhecimento – que vale muito para o instrumentista iniciante.

O Festival Marazul tem consolidado Niterói como um polo cultural no Brasil, valorizando a herança musical da cidade e proporcionando uma plataforma para novos e veteranos talentos. A edição de 2024 homenageou o Clube da Esquina e a influência da cidade em grandes movimentos culturais.

O Prefeito de Niterói, Axel Grael, comemorou a realização de mais uma edição."O Festival Marazul já é tradicional da nossa cidade, que tem uma relação muito próxima com a música popular brasileira. Esse festival celebra essa relação. Ter o Aprendiz Musical, que é o maior projeto de iniciação musical em escolas públicas do país, fazendo parte disso, é um motivo de orgulho muito grande para nós", disse Axel.



Já o Secretário Executivo do município, André Diniz, celebrou a apresentação da Orquestra. “O Aprendiz Musical é um programa de formação de jovens músico e, também, um instrumento de inicialização dos jovens no universo da música. Apresentações como essa, realizadas no festival Marazul, conectam os jovens músicos com profissionais do setor. Se apresentar no mesmo palco que músicos como Guilherme Arantes os torna cada vez mais profissionais e próximos de trilharem esse caminho em suas carreiras", observou Diniz.



João Carino, presidente do IMMuB (Instituto Memória Musical Brasileira), que faz a gestão do Programa Aprendiz, apresentou a Orquestra Experimental de Sopros no palco. “O Aprendiz Musical existe desde 2001 e atualmente mantém dez mil crianças em todas as escolas municipais da cidade estudando música. Isso tem um impacto muito forte nos âmbitos cultural e educacional, mas também no âmbito social, já que estas crianças estão em zona de periferia. Quase 300 alunos têm aulas e ensaiam na recém-inaugurada Casa Aprendiz Musical, no Fonseca. Hoje vamos apresentar um pouco deste trabalho e mostrar o desenvolvimento destes alunos ao público”, disse Carino para a plateia.



Guilherme Arantes mostrou ao vivo sucessos inesquecíveis, como Planeta Água, “Meu Mundo e Nada Mais, Cheia de Charme e outras. Ele falou sobre o Programa Aprendiz Musical. “Essa iniciativa é fantástica e fundamental. Faz com que Niterói tenha um núcleo próprio de música. Minhas músicas cabem nestes projetos. Em vários lugares nos Estados Unidos se cultivam projetos deste tipo. E o Brasil precisa aprender, o Aprendiz é um exemplo de uma iniciativa que dará resultados a médio e longo prazos para a criação musical e todo desenvolvimento de uma cultura musical que já existe na cidade - e seguirá sendo beneficiada”, incentivou o artista.



SOBRE A ORQUESTRA EXPERIMENTAL DE SOPROS



A Orquestra Experimental de Sopros, conduzida pelo Maestro Gabriel Dellatorre, é o grupo de referência do Programa focado em instrumentos de madeira, metais e percussão. A orquestra é composta por cerca de 40 jovens, com idades entre 11 e 24 anos, provenientes tanto das escolas atendidas pelo Programa quanto de editais abertos para novos participantes.



Neste conjunto, os alunos desenvolvem suas habilidades orquestrais e interpretam um repertório eclético, que inclui música erudita, popular, marchas, dobrados, música folclórica e contemporânea, nacional e internacional. A Orquestra Experimental de Sopros é versátil e expressiva, cumprindo seu objetivo pedagógico e apresentando uma programação musical de alto nível técnico e artístico.



SOBRE O APRENDIZ MUSICAL



O Programa Aprendiz Musical é o maior programa de musicalização em escolas públicas do país, ensinando música há 23 anos em Niterói. Tem como premissa a ideia de que a Educação Musical é um caminho para a transformação, o exercício da cidadania e a realização de sonhos. Seus valores incluem a transformação, o compromisso, a afetividade, a integração e a qualidade. O Aprendiz Musical está presente em 100% das escolas de ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino, onde cerca de 10 mil alunos têm aulas de musicalização, instrumentos de sopros e cordas ou canto coral, e ampliam a vivência cultural de variadas formas. Além das unidades de ensino, o Aprendiz Musical funciona na Casa Aprendiz e no Conservatório de Música de Niterói (CMN), promovendo o ensino de música para crianças, adolescentes e jovens até 24 anos de idade, e oferecendo variadas atividades complementares que auxiliam no desenvolvimento dos alunos. O Programa Aprendiz Musical é mantido pela Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Executiva em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.