Choro na Rua: apresentação acontece gratuitamente, no Campo de São BentoDivulgação

Publicado 20/11/2024 06:28

Niterói - Neste domingo, 24 de novembro, às 11h acontece mais uma edição do projeto Choro na Rua, no Coreto do Campo de São Bento. Nesta edição o coletivo Choro na Rua convida o cantor Lê Santana.



Sobre o Coletivo Choro na Rua



Identidade cultural é a essência do Coletivo "Choro na Rua". Liderado pelo trompetista Silvério Pontes, o grupo busca resgatar a essência do choro, levando-o de volta às suas origens. Silvério Pontes destaca: "O choro começou nos encontros musicais dos chorões nas casas, nas serestas, nas praças, nos coretos e na rua. Daí foi para a confeitaria, bares, gafieiras, rádios, estúdios de gravação e até salas de concerto. Agora, é hora do choro voltar para a rua, enriquecido por toda essa experiência".

O Coletivo "Choro na Rua" surgiu espontaneamente na Rua do Rosário, em dezembro de 2016, em frente à extinta livraria Al-Farabi, durante o lançamento do livro sobre a dupla Zé da Velha & Silvério Pontes. A roda de choro realizada na rua, cujo vídeo alcançou mais de um milhão de visualizações nas redes sociais, revelou a demanda por esse tipo de música fora dos ambientes formais. A proposta do "Choro na Rua" é levar a magia da roda de choro para um público maior e de forma democrática, formando novas plateias, ocupando e requalificando espaços urbanos, fortalecendo um traço riquíssimo da nossa identidade cultural, presente há mais de 150 anos.

Lê Santana - Nascido no Estado do Tocantins, fez parte de vários grupos musicais na cidade de Belém, (PA) e foi considerado como melhor intérprete de alguns festivais da região.



Mudou-se para Niterói em janeiro de 2002. Participou de shows de Danilo Caymmi, Sebastião Tapajós, Billy Blanco dentre outros. Também fez participação nos CDs “Amigo é pra essas coisas”, com participação de Roberto Menescal, Quarteto em Cy, Monarco, Guinga e Leila Pinheiro.



Entrou para a Ala dos Compositores da Estação Primeira de Mangueira, em 2009. Atualmente é o cantor mais novo da Velha Guarda Musical da Mangueira. Está em turnê pelo país com o projeto “Eternas Companheiras”, que une parte da Velha Guarda Musical da Mangueira e da Portela.



Choro na Rua - Formação



Silverio Pontes - trompete

Alexandre Romanazzi - flauta

Daniela Spielmann - sax

Bebê Kramer - acordeon

Tiago Souza - bandolim

Rogério Caetano - 7 cordas

Charles - violão

Henrique Cazes - cavaquinho

Netinho Albuquerque - pandeiro

Rodrigo Jesus - percussão



SERVIÇO



Data: 24 de novembro (domingo)

Horário: 11h

Local: Coreto do Campo de São Bento

Endereço: Alameda Edmundo de Macedo Soares e Silva