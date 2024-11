Niterói: Museu Janete Costa celebra a cultura do hip hop em evento gratuito - Divulgação

Publicado 20/11/2024 06:11

Niterói - Na sexta-feira, 22 de novembro, às 14h, o grupo Wolf Crew RJ realiza o encontro Hip-Hop nos 220%: A História do Movimento Hip-Hop e seus elementos artísticos. Uma palestra interativa sobre os fundamentos da cultura hip-hop e seus elementos na dança, música e pintura, representados pelo Break, os DJs, MCs e B-boys e B-girls.

O grupo Wolf Crew RJ atua há 8 anos em atividades de educação social, levando a história e o conhecimento da cultura hip-hop para todos na cidade de Niterói.

O evento faz parte da programação do museu para o mês da consciência negra e o Dia Nacional de Zumbi dos Palmares, além do Dia Municipal da Cultura Hip-Hop Niteroiense, celebrado no último dia 12 de novembro. O encontro é gratuito e com classificação indicativa livre.



SERVIÇO:



Hip-Hop nos 220%: A História do Movimento Hip-Hop e seus elementos artísticos com Wolf Crew

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Horário: 14h

Museu Janete Costa de Arte Popular

Rua Presidente Domiciano, 178, São Domingos, Niterói

Classificação livre

Entrada Gratuita