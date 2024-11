Niterói: participando da 10ª edição da Semana de Inovação 2024, o maior evento de inovação pública da América Latina - Divulgação

Niterói: participando da 10ª edição da Semana de Inovação 2024, o maior evento de inovação pública da América LatinaDivulgação

Publicado 19/11/2024 08:04

Niterói - A Prefeitura, por meio da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (SEPLAG), foi selecionada para participar da 10ª edição da Semana de Inovação 2024, o maior evento de inovação pública da América Latina. Durante o evento, servidores da SEPLAG conduziram a Oficina de Feedback e a Oficina Mulheres no Serviço Público e também integraram um debate sobre inclusão digital, no qual se destacaram as iniciativas de Niterói nessa área.

A Semana de Inovação 2024 trouxe como tema central "Novas formas de cuidar" e reuniu mais de 15 mil inscritos para discutir avanços na administração pública. Desde 2015, o evento fomenta a cultura de inovação entre os agentes públicos, promove a participação social e apresenta tendências e possibilidades para a transformação das organizações.

A secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, Isadora Modesto, foi uma das embaixadoras da oficina "Mulheres no Serviço Público: construindo um governo representativo", realizada pelo Movimento Pessoas à Frente. Ela ressalta a importância da participação da SEPLAG nesses eventos, principalmente com temas tão importantes para a sociedade.

“É extremamente gratificante ver as iniciativas que promovemos em Niterói ganharem destaque em eventos de alcance nacional. Nossa participação aqui reforça o compromisso da cidade em liderar diálogos sobre temas fundamentais, como inclusão digital, diversidade e igualdade de gênero, além de compartilhar práticas que modernizam e democratizam a administração pública”, destaca Isadora Modesto.

A “Oficina de Feedback”, oferecida pela SEPLAG, foi resultado do Guia de Feedback criado pela secretaria em 2023. Ao longo de toda a atividade, o foco foi incentivar a reflexão, destacando essa ferramenta como essencial para o desenvolvimento pessoal e profissional dos servidores.