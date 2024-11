Banda Um Amô: participando do Festival Viva Zumbi, no Caminho Niemeyer - Rafael Arantes

Publicado 18/11/2024 10:08

Niterói - A Banda Um Amô, formada por quatro mulheres pretas e ritmistas de escolas de samba, se prepara para se apresentar no Festival Viva Zumbi, que acontece na próxima quarta-feira, 20 de novembro, no Caminho Niemeyer, Dia de Zumbi dos Palmares. O evento, que terá início às 10h, promete ser uma celebração da música, dança e representatividade.

O festival contará com shows de artistas como L7nnon, Mumuzinho, Portela, Samba da Utopia, Orquestra da Grota, entre outros. O público poderá desfrutar de uma feijoada, feira de artesanato, gastronomia, oficinas e rodas de conversa. A entrada para o festival é gratuita, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar), reforçando o compromisso social do evento.

Mariana Braga, vocalista da banda, compartilhou sua empolgação: “Participar do Festival Viva Zumbi é mais do que uma apresentação; é uma oportunidade de celebrar a cultura negra e a resistência. Estamos ansiosas para levar nossa música e energia ao palco, junto com outros artistas incríveis.”



Sobre a Banda Um Amô



Formada por um quarteto de mulheres pretas oriundas do universo das escolas de samba, a Banda Um Amô traz para o palco toda a essência e sonoridade das baterias de samba. Com o uso de instrumentos característicos, como surdos, caixa, repique e tamborim, combinados com baixo, guitarra, cavaco e violão, a banda oferece uma experiência musical única. A formação da Banda Um Amô inclui Mariana Braga, responsável pelos vocais, violão e cavaco; Thalita Santos nos surdos 1, 2 e 3; Allana Marinho no tamborim e repique; e Bia Tinoco na caixa.



Serviço:



Evento: Festival Viva Zumbi – Banda Um Amô

Data: quarta-feira, 20 de Novembro

Local: Caminho Niemeyer

Endereço: Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n

Abertura dos portões: 10h