Theatro Municipal de Niterói: recebendo a soprano Cíntia Fortunato no espetáculo 'Homenage - Leontyne Price', - Divulgação

Publicado 17/11/2024 10:07

Niterói - No domingo, 17 de novembro, o Theatro Municipal de Niterói recebe em seu palco a soprano Cíntia Fortunato no espetáculo 'Homenage - Leontyne Price', um recital que se propõe a homenagear a maior cantora lírica afro-estadunidense do séc. XX, ganhadora de 19 Grammys.



Leontyne Price foi a 1ª cantora afro-estadunidense a cantar papel título nos renomados Metropolitan Opera House (NY-USA) e Alla Scala (Milão-Itália). Tendo tido mais de 50 anos de carreira, inspirou gerações de cantores como o soprano Cíntia Fortunato, considerada a 'Leontyne Price' brasileira.

O Recital se dará em duas partes, Na primeira, a artista mostrará como se deu a iniciação musical de Ms. Price através do coro da Igreja Metodista de St Paul, Laurel-Mississipi-USA com o Coral Infanto-Juvenil e adultos da Igreja Presbiteriana de Lucas e do projeto de Jiu-Jtsu em Parada de Lucas-RJ e Coro do Sínodo RJ, até sua entrada na renomada Jiulliard School em Nova York.



Cíntia Fortunato, natural do Rio de Janeiro mudou-se para Jaboatão dos GuararapesPE ainda pequena, onde iniciou seus estudos musicais. Foi descoberta num masterclass na Universidade Federal de Pernambuco, ministrado pelo prof. Ilem Vargas que a convidou para retornar à sua cidade natal e dar continuidade aos seus estudos e iniciar sua carreira como cantora lírica, sendo sua aluna desde então, tendo sido a cantora mais jovem a integrar o Coro do Theatro Municipal do RJ, desde 2001.



Leontyne Price



Celebrada por Renée Fleming, Plácido Domingo e Maria Callas, a voz de Leontyne Price foi conhecida pelos brilhantes registros superiores, médios e baixos, com um toque de cremosidade única.



Price é uma soprano absoluto, com uma extensão vocal que vai do G#3 ao E6. Originalmente, ela é uma soprano lírico spinto, o tipo adequado para os papéis principais das obras de Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini e Mozart, produções que Leontyne Price executou com excelência. Price é considerada a maior intérprete de Verdi do século XX. Após retirar-se de óperas, em 1985, a cantora ainda realizou muitos recitais, por doze anos.



Leontyne Price foi condecorada com muitas honras, com a Medalha Presidencial da Liberdade (Presidential Medal of Freedom) em 1965, e no Centro de Honras Kennedy (Kennedy Center Honors) em 1985, tem numerosas graduações honorárias e dezenove Grammys.

Serviço e Ficha Técnica



Soprano – Cíntia Fortunato

Participações - Coros do Sínodo RJ e da Igreja Presbiteriana de Lucas

Regência – Ilem Vargas

Apresentação, Direção e Piano – Ilem Vargas

Homenage - Leontyne Price | Soprano Cíntia Fortunato

Data: Domingo, 17 de novembro de 2024

Horário: 16h

Duração: 90min

Classificação indicativa: Livre

Ingressos: R$ 20 (Demais setores) e R$ 10 (Galeria)

Vendas pelo Sympla, ou na bilheteria do Theatro Municipal de Niterói

Local: Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua XV de Novembro, 35, Centro - Niterói