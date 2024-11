Sala José Cândido de Carvalho: Exposição Revolução com Pagode é a individual de Camila Morais, a Artista Proletária - Divulgação

Sala José Cândido de Carvalho: Exposição Revolução com Pagode é a individual de Camila Morais, a Artista ProletáriaDivulgação

Publicado 16/11/2024 19:31

Niterói - Com curadoria de Desirée Monjardim, a individual de Camila Morais, a Artista Proletária, explora a beleza da vida do trabalhador. Com abertura na terça-feira, 19 de novembro, às 18h, a exposição Revolução com Pagode celebra o extraordinário no ordinário, com fotos da rotina do trabalhador, das idas às feiras e às praias, tratadas aqui como troféus da resistência do cotidiano.

A artista maricaense Camila Morais, a Artista Proletária, explora memórias familiares e encontra nelas similaridades e particularidades da classe trabalhadora. “Aprendo com o meu território a celebrar e a resistir”, diz a artista.

Morais também atua com projetos relacionados a lambe-lambe e leituras coletivas feministas em conjunto com outras mulheres, ativando a sororidade e a ocupação dos espaços urbanos. Além da fotografia e dos lambes, utiliza linguagens como pintura, bordado, performance, vídeo arte e poesia.

A exposição Revolução com Pagode é apresentada pela arquiteta Diana Bogado. “Com cadência de samba no fundo do fone, os rabiscos e cliques da jovem periférica transformam a banalidade em contemplação, desafiando a espetacularização da arte elitista e afirmando a revolução presente no recorrente. Em Revolução com Pagode, o extraordinário se revela no ordinário e a arte se torna um ato político ao exibir a magia contida na vida proletária”, afirma Bogado.

A mostra acontece na Sala José Cândido de Carvalho, na Rua Presidente Pedreira, 98, Ingá, com visitação até o dia 18 de janeiro. A entrada é gratuita.



SERVIÇO:



Exposição Revolução com Pagode, de Camila Morais

Curadoria de Desirée Monjardim

Assistente de Curadoria: Lina Ponzi

Sala José Cândido de Carvalho

Rua Presidente Pedreira, 98, Ingá, Niterói

Abertura: 19 de novembro de 2024, às 18h

Visitação: até 18 de janeiro de 2025

Segunda a sexta, de 9h às 17h