Niterói: Off Road Run maratona com apoio da Prefeitura, acontece na Vila Progresso, em Pendotiba Divulgação

Publicado 16/11/2024 13:02

Niterói – A cidade de Niterói recebe, no próximo domingo (17), a 12ª edição da Off Road Run. A meia maratona é uma das mais tradicionais da cidade e atrai corredores de todo o Brasil para as trilhas da Vila Progresso em Pendotiba há mais de uma década. Com apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Niterói (SMEL), este ano o evento contará com o selo UTMB Index.“A Off Road que já se tornou tradicional em nossa cidade, é uma prova em trilhas que requer um nível mais alto dos atletas, com vários obstáculos, subidas e descidas exigindo um bom preparo por parte dos inscritos, é uma corrida mais específica, um desafio para quem participa”, ressalta o secretário municipal de Esporte e Lazer , Rubens Goulart.O selo UTMB Index, lançado pela organização do Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB), é um sistema que permite medir o nível de desempenho de atletas em corridas de trail running ao redor do mundo e funciona como uma espécie de ranking global.“Isso oferece aos atletas e entusiastas da modalidade uma maneira de acompanhar sua evolução, comparando-se com outros atletas. Além disso, serve como um indicador para organizar e equilibrar as provas mais concorridas e difíceis da categoria”, explica Cristiano Marcelino, diretor da Nit2Sports Eventos Esportivos, organizadora da prova.Além dos 21K, a tradicional prova terá a distância de 10K, além da categoria kids. Conhecidas dos atletas niteroienses, as trilhas iniciam da Vila Progresso e passam pelo Parque Estadual da Serra da Tiririca, garantindo um belo cenário e um percurso desafiador a todos os inscritos.“Mais uma vez realizaremos o evento, que é a mais antiga e mais radical meia maratona de Niterói. Radical e segura. Mais uma vez esperamos dar aos atletas a chance de se desafiarem com total segurança. É um evento para aqueles atletas que buscam performance e também para aqueles que querem aproveitar uma manhã de domingo com atividades em família”, complementa Marcelino.Todas as informações do evento, assim como as últimas vagas disponíveis estão no site: www.nit2sports.com.br