Niterói: adolescente foi vitima de facadas quando voltava pra casa e saia do estágio Reprodução

Um adolescente foi atacado com diversas facadas enquanto caminhava pela Avenida Ernani do Amaral Peixoto, no Centro, na noite do último dia 8 de novembro.



O jovem, de 17 anos, estava voltando para casa após sair de um estágio em um restaurante na Rua Presidente Backer, em Icaraí, na Zona Sul da cidade, foi surpreendido pelo agressor por volta das 22h. O caso foi revelado somente nesta quinta-feira (14).



O suspeito do crime seria um homem em situação de rua. Sem qualquer aparente motivação para roubo, o agressor desferiu golpes no pescoço e nas mãos do jovem, causando fraturas expostas. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Carlos Tortelly (CPN), onde recebeu atendimento médico. Segundo os profissionais de saúde, os golpes passaram a apenas um centímetro de uma artéria, o que poderia ter causado um desfecho fatal. O adolescente segue em recuperação.

ABRASEL SE MANIFESTA



A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel Leste Fluminense-RJ) emitiu uma nota repudiando o ataque ao estagiário, destacando a urgência em reforçar a segurança pública.



“A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel Leste Fluminense-RJ) manifesta seu pesar e indignação diante do ataque violento que vitimou um jovem estagiário de um dos nossos restaurantes associados, ocorrido no dia 8 de novembro, na cidade de Niterói. O jovem, de apenas 17 anos, foi esfaqueado por um homem, visivelmente sob o efeito de entorpecentes, ao sair do trabalho e retornar para casa. Esse grave incidente ocorreu na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, por volta das 22 horas. O ataque, que não teve motivação de roubo, deixou a vítima com ferimentos graves no pescoço e nas mãos enquanto tentava se defender. Segundo os médicos que prestaram o primeiro atendimento, os golpes passaram a apenas um centímetro de uma artéria, o que poderia ter resultado em um desfecho ainda mais trágico. A Abrasel Leste Fluminense-RJ reitera a necessidade urgente de que as autoridades públicas de todas as esferas priorizem efetivamente a segurança da população. É essencial que políticas públicas sejam implementadas com agilidade e produzam resultados concretos para assegurar a integridade de cada cidadão, especialmente em áreas onde tais episódios são recorrentes. Apelamos por uma resposta imediata das autoridades para proteger não apenas os trabalhadores, mas todos os que transitam por nossas cidades. Reforçamos ainda a importância de um olhar atento e responsável na elaboração de políticas públicas que abordem e resolvam de forma eficaz a situação das pessoas em vulnerabilidade social e em situação de rua. O caso foi registrado na delegacia e está sob investigação. A Abrasel Leste Fluminense-RJ acompanha o desenrolar do inquérito e espera que as providências necessárias sejam tomadas para que a justiça seja feita”.



O caso foi registrado na 76ª DP (Niterói) e está sob investigação. Segundo o delegado responsável, o local do ataque não possui câmeras de segurança, dificultando a identificação do autor. A vítima ainda não foi ouvida devido à recuperação dos ferimentos. As autoridades trabalham para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar o agressor.