Esporte náutico: representatividade e empoderamento feminino na vela - Divulgação

Esporte náutico: representatividade e empoderamento feminino na velaDivulgação

Publicado 14/11/2024 09:56

Niterói - No último final de semana, o Clube Naval de Charitas foi palco de uma conquista memorável para a vela feminina no Brasil: o I Troféu de Vela Feminia, realizado pela Confederação Brasileira de Vela - CBVela. O evento reuniu velejadoras de diversos estados em um campeonato organizado exclusivamente por mulheres, um feito inédito que fortalece a presença feminina no esporte. Com 15 barcos Dingue e 11 Snipes, 52 velejadoras participaram de regatas marcadas pela competitividade e pelo espírito de união.



Para Isabela Santana, instrutora do Projeto Grael e veterana no esporte, o campeonato foi uma experiência de inclusão e empoderamento para as velejadoras em início de carreira. Ela relatou a alegria das alunas que participaram pela primeira vez de uma competição oficial, afirmando que, acima dos resultados, o importante era proporcionar a elas o acesso e a oportunidade de crescimento no esporte.



Ana Luiza Rego, técnica de vela e velejadora desde os 12 anos, compartilhou seu entusiasmo ao vivenciar a primeira regata composta integralmente por mulheres. Ela destacou o impacto positivo de ver profissionais femininas remuneradas de forma justa e assumindo posições de liderança no campeonato: “Estarmos em ambientes onde as mulheres são valorizadas e confiadas para liderar é extremamente positivo. Que venham mais eventos como esse!”, disse.



A oficial de regata Marione Macário, com 24 anos de experiência, destacou a satisfação de atuar com uma equipe totalmente feminina pela primeira vez, reforçando a importância de consolidar o Troféu de Vela Feminina no calendário anual: “Foi inspirador ver mulheres fazendo acontecer em todos os setores da vela. Estou muito feliz em ver essa evolução”.



Já para Martha Rocha, Gerente de Esportes da CBVela e responsável pelo Programa de vela Feminina, que também correu no campeonato, esse evento marca o início de uma nova fase para a vela feminina, reforçando o compromisso com a igualdade e a inclusão no esporte. “Que este troféu se torne um marco no calendário, inspirando mais mulheres a se lançarem ao mar e a buscarem seu espaço”, diz.

O momento da entrega dos troféus, foi um destaque a mais. As vencedoras receberam seus troféus em formato de aquarelas pintadas por Márcia Valle, jornalista, artista plástica, e também a fotógrafa do evento, o Comodoro do Clube Naval Charitas Comandante Marco Antônio Montes, agradeceu a participação de todas, parabenizando a CBVela pelo evento e se colocou à disposição de todos. “O Clube Naval Charitas estará sempre a disposição das velejadoras e velejadores para a realização dos eventos. Parabéns a todos”, conclui.



Classificação

Na Classe Snipe, o primeiro lugar ficou com Renata Decnop e Fernanda Decnop, do Iate Clube Brasileiro (ICB), seguidas por Martha Rocha e Maria Hackerott, representando o CDJ/ASBAC, na segunda colocação. Em terceiro lugar, Marina Roma e Fernanda Gulart, do CICP, completaram o pódio.



Na Classe Dingue, Daniela Muniz e Isadora Sodré, do CNC/RYC, conquistaram o primeiro lugar. Em segundo, ficaram Julia Vieira Correia e Celina Mariano, do CNC/ICB-DF, e, na terceira posição, Isabella Sant'Anna Reis e Ranna Dutra da Silva, do Projeto Grael.