Niterói: alunos da rede municipal de ensino estão na Olimpíada de Robótica, em GoiâniaDivulgação

Publicado 13/11/2024 18:25

Niterói - As equipes de Robótica da Escola Municipal João Brazil, no Morro do Castro em Niterói, estão em Goiânia para disputar a Etapa Nacional da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) 2024. Nesta quarta-feira (13), os estudantes já começaram a participar das primeiras rodadas da disputa. Neste ano, duas equipes da unidade estão competindo: a JB Defender na categoria Nível 1 e a Robotic Girls na Artística.



A OBR está acontecendo no Centro de Convenções de Goiânia, com rodadas de competição até o dia 17 de novembro. Além das disputas, o evento também conta com cursos e apresentações. Na Etapa Estadual, as equipes da João Brazil apresentaram os seus protótipos, conquistaram as vagas para a Nacional, e ainda garantiram o título de “Melhor Equipe Maker”.



"Acompanho de perto o desenvolvimento desses estudantes, e é um orgulho poder vê-los avançando. Neste ano, investimos em novos materiais e equipamentos para potencializar e profissionalizar as atividades de robótica na unidade. Então, esse resultado é fruto de um esforço conjunto. Vamos continuar incentivando essa prática, que cria oportunidades e experiências para os nossos estudantes na área da tecnologia e inovação. Parabéns, pessoal, estamos na torcida. Rumo à vitória!", declarou o secretário de Educação e presidente da Fundação Municipal de Educação (FME), Bira Marques.



O professor Carlos Henrique, um dos responsáveis pelo treinamento da Robótica na unidade, também destacou o salto de desenvolvimento das equipes.



“Além de toda dedicação dos estudantes, nós recebemos investimentos da Secretaria e Fundação Municipal de Educação, com a chegada de novos equipamentos, materiais, e isso permitiu que pudéssemos avançar nas competições e desenvolver de forma mais consistente as habilidades e competências. Estamos com uma expectativa muito grande, as equipes estão bem treinadas, abrimos mais espaço na escola para que eles pudessem intensificar o treinamento, então, vamos confiantes”, destacou.



Os estudantes estão muito empolgados e ansiosos para apresentar tudo o que construíram ao longo do ano.



“No ano passado a minha equipe não se classificou, mas esse ano tudo foi diferente. Usamos a mesma estrutura do robô, mas aumentamos a quantidade de entradas, o que permitiu utilizarmos um motor médio e dois motores de cor, o que tende a aumentar o desempenho do protótipo. Estamos muito confiantes”, contou Rafael Mendes, de 13 anos, montador do robô que irá disputar pelo Nível 1, ao lado do estudante Lucas Ribeiro.



A equipe Robotic Girls se destacou na nova categoria da competição: a OBR Artística. As alunas Emmanuely Ribeiro, Ana Beatriz Pereira e Lavínia de Souza criaram uma coreografia integrada com o robô, e usaram a criatividade em seus figurinos e adereços. As meninas escolheram a música "Boneca de Lata" da cantora niteroiense Bia Bedran, para embalar a apresentação

“Estou muito confiante, e também muito ansiosa para ver as novidades do evento, principalmente na OBR Artística, que possui uma variedade muito grande de robôs, de fantasias. Na nossa equipe, decidimos dançar, e é muito legal, diferente”, contou Emmanuely.



A Ana Beatriz é iniciante na competição, e vai participar pela primeira vez da Olimpíada: “Comecei na Robótica após um convite da Emmanuelly, ela me disse que seria muito legal e realmente está sendo. É a primeira vez que estou viajando para uma competição nacional e estou muito confiante na vitória, porque a equipe é muito boa”, pontuou.



A Lavínia de Souza tem apenas 11 anos, e é a mais nova dentre os participantes da competição. Ela entrou no clube de robótica em dezembro do ano passado, e contou que já ganhou algumas medalhas: "A expectativa é que o nosso grupo continue ganhando mais medalhas, e que na OBR a gente possa chegar ao primeiro lugar”, concluiu.



Além da Olimpíada Brasileira de Robótica, a unidade está inscrita para participar da Etapa Nacional do Torneio Juvenil de Robótica, em São Paulo, nos dias 8 e 9 de dezembro. Estão inscritas 10 equipes da Escola Municipal João Brazil, para disputar em diversas modalidades e desafios.